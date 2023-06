Agregó que no solamente se ha utilizado en la región norte de México, sino que se tienen registros de construcciones de tierra hace cinco mil años, principalmente en zonas desérticas.

DEJÓ DE UTILIZARSE A FINALES DEL XIX

Recio comentó en entrevista para VANGUARDIA que el adobe comenzó a ser desplazado por la Revolución Industrial como uno de los factores hacia el año 1880 para dar paso al block de concreto en cerca del 1970.

La Revolución Industrial trajo consigo modas de otros materiales, principalmente de piedra proveniente de San Luis Potosí, presente en edificaciones como el Teatro García Carrillo o la Casa Purcell.

TE PUEDE INTERESAR: Dormir, cocinar, bañarse y resguardar a los animales: los retos que enfrentan los saltillenses ante la ola de calor

El historiador además mencionó que el mantenimiento del adobe es determinante en la duración de las edificaciones, pues si bien puede durar siglos, también es muy frágil si no se le cuida.

“Lo vemos en algunas haciendas como La Hedionda o La Encarnación de Guzmán, que lo que queda de los muros son montones de Tierra. O sea, si no se cuida, si no se protege, si no se recubre, pues se corre el riesgo de desmoronarse”, detalló.

Por su parte, Flores Verduzco explicó que el block se convirtió en un signo de estatus, pues se comenzó a asociar que las casas de adobe eran para personas de escasos recursos.

“Eso lo podemos ver actualmente en las comunidades rurales, donde el adobe está siendo desplazado por el concreto por una cuestión de estatus y de facilidad de comercializar”, detalló el académico, quien realizó su tesis de maestría sobre arquitectura vernácula en el sureste de Coahuila.