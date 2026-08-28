En quince días, San Pedro se conectará a la red de Agua Saludable

TORREÓN, COAH.- En un plazo no mayor a dos semanas, el proyecto federal Agua Saludable para La Laguna comenzará a suministrar agua al municipio de San Pedro, informó Gabriel Riestra Beltrán, titular del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El funcionario dio a conocer el avance durante una mesa de trabajo con representantes del sector empresarial de San Pedro, donde explicó que el líquido será canalizado hacia el nuevo tanque de regulación construido en el ejido Presa de Guadalupe.

Desde este punto se realizará la distribución hacia distintos sectores de la zona urbana y ejidal del municipio. Según las proyecciones técnicas expuestas por Riestra Beltrán, San Pedro recibirá aproximadamente 420 litros de agua por segundo. El funcionario señaló que el suministro permitirá abastecer a colonias y comunidades rurales con agua proveniente del sistema Agua Saludable para La Laguna, libre de arsénico. REVISAN REDES ANTES DE LA INTERCONEXIÓN La incorporación de San Pedro forma parte de la expansión del proyecto federal en la Comarca Lagunera, cuyo objetivo es reducir progresivamente la extracción de agua de los acuíferos mediante el aprovechamiento de fuentes superficiales. Mientras comienza el suministro, autoridades estatales y municipales mantienen labores de revisión en las tuberías de la red local, de acuerdo con la información proporcionada sobre los trabajos.

Las inspecciones buscan revisar las condiciones de la infraestructura, calibrar la presión e identificar puntos susceptibles a presentar afectaciones una vez que comience a recibirse el nuevo volumen de agua. Estas revisiones se realizan ante la antigüedad y el deterioro que presentan algunos tramos de la infraestructura hidráulica del municipio. Riestra Beltrán indicó que continuará la coordinación entre las autoridades involucradas en los aspectos técnicos y operativos necesarios para realizar la interconexión y comenzar la distribución del agua en San Pedro.