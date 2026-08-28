En quince días, San Pedro se conectará a la red de Agua Saludable

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Coahuila
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    En quince días, San Pedro se conectará a la red de Agua Saludable
    San Pedro recibirá alrededor de 420 litros de agua por segundo mediante el proyecto Agua Saludable para La Laguna, de acuerdo con la Conagua. SANDRA GÓMEZ

El municipio captará alrededor de 420 litros por segundo a través de la infraestructura instalada en el ejido Presa de Guadalupe

TORREÓN, COAH.- En un plazo no mayor a dos semanas, el proyecto federal Agua Saludable para La Laguna comenzará a suministrar agua al municipio de San Pedro, informó Gabriel Riestra Beltrán, titular del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El funcionario dio a conocer el avance durante una mesa de trabajo con representantes del sector empresarial de San Pedro, donde explicó que el líquido será canalizado hacia el nuevo tanque de regulación construido en el ejido Presa de Guadalupe.

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Desde este punto se realizará la distribución hacia distintos sectores de la zona urbana y ejidal del municipio.

Según las proyecciones técnicas expuestas por Riestra Beltrán, San Pedro recibirá aproximadamente 420 litros de agua por segundo. El funcionario señaló que el suministro permitirá abastecer a colonias y comunidades rurales con agua proveniente del sistema Agua Saludable para La Laguna, libre de arsénico.

REVISAN REDES ANTES DE LA INTERCONEXIÓN

La incorporación de San Pedro forma parte de la expansión del proyecto federal en la Comarca Lagunera, cuyo objetivo es reducir progresivamente la extracción de agua de los acuíferos mediante el aprovechamiento de fuentes superficiales.

Mientras comienza el suministro, autoridades estatales y municipales mantienen labores de revisión en las tuberías de la red local, de acuerdo con la información proporcionada sobre los trabajos.

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Las inspecciones buscan revisar las condiciones de la infraestructura, calibrar la presión e identificar puntos susceptibles a presentar afectaciones una vez que comience a recibirse el nuevo volumen de agua.

Estas revisiones se realizan ante la antigüedad y el deterioro que presentan algunos tramos de la infraestructura hidráulica del municipio.

Riestra Beltrán indicó que continuará la coordinación entre las autoridades involucradas en los aspectos técnicos y operativos necesarios para realizar la interconexión y comenzar la distribución del agua en San Pedro.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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