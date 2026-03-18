‘En Ramos Arizpe hay plan’: anuncian eventos y operativo para Semana Santa

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Coahuila
/ 18 marzo 2026
    ‘En Ramos Arizpe hay plan’: anuncian eventos y operativo para Semana Santa
    El Gobierno Municipal da a conocer detalles del operativo de seguridad con corporaciones de los tres niveles de gobierno. CORTESÍA

La estrategia busca fortalecer la convivencia familiar y promover tradiciones

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar, preservar las tradiciones y detonar la actividad turística, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino presentó el programa de eventos especiales para la Semana Santa 2026, el cual contempla una amplia agenda en ejidos, congregaciones y comunidades rurales del municipio.

“En Ramos Arizpe hay plan”, expresó el edil al destacar que, de manera paralela, se implementará un operativo de vigilancia para garantizar la seguridad de habitantes y visitantes durante este periodo.

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En materia de seguridad, el alcalde subrayó la coordinación entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno, con la participación de la Marina Armada de México, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Municipal.

Esta última desplegará 170 elementos en distintos puntos de la ciudad, ejidos y comunidades, además de mantener presencia en cuerpos de agua como la presa Palo Blanco, con el fin de prevenir incidentes y salvaguardar a las familias.

Durante la presentación, Gutiérrez Merino estuvo acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, y el director de Seguridad Pública, Rolando Álvarez Flores, quienes coincidieron en la importancia de impulsar este tipo de actividades que fortalecen la identidad del municipio y generan espacios de convivencia.

$!El programa turístico, detalló el Alcalde, incluye cabalgatas, rodeos, callejoneadas y bailes populares del 2 al 4 de abril.
El programa turístico, detalló el Alcalde, incluye cabalgatas, rodeos, callejoneadas y bailes populares del 2 al 4 de abril. CORTESÍA

ACTIVIDADES

La programación se desarrollará del 2 al 4 de abril e incluye cabalgatas, rodeos, callejoneadas y bailes populares en comunidades como San Antonio de las Encinas, Santo Domingo, Fraustro, Paredón, San Ignacio y La Leona, entre otras.

El arranque será el jueves 2 de abril en San Antonio de las Encinas, con una cabalgata que partirá desde la cabecera municipal y culminará con un baile popular amenizado por agrupaciones musicales.

Para el viernes 3 de abril, las actividades se extenderán a diversos ejidos con cabalgatas, rodeos infantiles y profesionales, así como eventos musicales dirigidos a toda la familia.

El sábado 4 de abril se realizará la jornada más amplia, con rodeos, jaripeos y bailes simultáneos en distintas comunidades, lo que además generará una importante derrama económica en la zona rural.

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Adicionalmente, durante el periodo vacacional permanecerán abiertos espacios recreativos y turísticos como Dinolandia, el Museo de Historia y Aqua-Ramos, así como otros sitios emblemáticos del municipio.

“Para muchas personas es un periodo vacacional, pero para nosotros es una etapa de intenso trabajo. En estos días regresan a nuestro municipio muchas familias que radican en Estados Unidos y en otras ciudades, lo que genera una importante dinámica económica, especialmente en nuestros ejidos. Es una cadena de beneficio en la que participan distintos sectores, y por eso debemos estar preparados para atender esta temporada con orden, seguridad y buenos servicios”, concluyó el alcalde.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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