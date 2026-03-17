Ramos Arizpe avanza en la rehabilitación integral de plazas de Parajes de Los Pinos

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 17 marzo 2026
    Ramos Arizpe avanza en la rehabilitación integral de plazas de Parajes de Los Pinos
    La rehabilitación responde a la necesidad de recuperar áreas que presentaban desgaste por el paso del tiempo. CORTESÍA

Intervienen simultáneamente 13 puntos del sector con limpieza, pintura y mantenimiento de alumbrado público

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continúa con el programa de rehabilitación integral de plazas públicas en la colonia Parajes de Los Pinos, emprendiendo acciones orientadas a dignificar los espacios de convivencia y consolidar el tejido social de las familias del sector.

Las intervenciones se realizan de manera simultánea en 13 puntos del área, abarcando labores de limpieza general, aplicación de pintura, rehabilitación de postes de alumbrado público —incluyendo mantenimiento y sustitución de luminarias—, así como la instalación de juegos infantiles tipo “Dino” y bancas metálicas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/avanza-rehabilitacion-de-la-plaza-huanusco-en-la-colonia-analco-de-ramos-arizpe-GE19592411

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó la importancia de estas obras: “La inversión en espacios públicos representa una inversión en las familias, en la cohesión social y en el desarrollo integral de nuestras colonias. Se busca que niñas, niños y jóvenes cuenten con entornos seguros para su esparcimiento y crecimiento.”

$!El programa busca dignificar los espacios de convivencia y fortalecer el entorno social de las familias.
El programa busca dignificar los espacios de convivencia y fortalecer el entorno social de las familias. CORTESÍA

Se prevé que estas acciones permitan contar con espacios más seguros, iluminados y funcionales, fomentando la convivencia vecinal, el sano esparcimiento infantil y la apropiación de las áreas públicas por parte de la comunidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/renuevan-plaza-villamagna-con-areas-de-convivencia-en-ramos-arizpe-NO19601783

La rehabilitación integral responde a la necesidad de recuperar espacios que, por años, registraron desgaste, transformándolos en puntos de encuentro dignos que contribuyen al bienestar social y a la prevención de conductas de riesgo.

Asimismo, las autoridades municipales destacaron que estas labores forman parte del programa “Con Obra Tras Obra, Ramos se Transforma”, mediante el cual se promueve la rehabilitación de la infraestructura urbana y social en todos los sectores del municipio, priorizando el bienestar y la calidad de vida de la población.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


obras públicas
Plazas Públicas

Localizaciones


Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Baja visibilidad

Baja visibilidad
true

Amenaza y rasurada: así convencieron al PT y al PVEM del Plan B
true

POLITICÓN: Unidad nacional Morena-PT-Verde se estrella con la división en Coahuila
La Fiscalía de Coahuila confirmó la detención de Édgar “N”, aunque los primeros datos de investigación descartarían los delitos denunciados inicialmente.

FGE confirma detención del novio de Bárbara; ‘mi hija fue secuestrada y violada’, expuso el padre
De permitirse la perforación petrolera, especies en peligro de extinción se veían amenazadas, según grupos ambientalistas.

EU analiza permitir la perforación de crudo en zonas protegidas del golfo de México
Fabricio Macías fue uno de los peloteros que se incorporó al Spring Training 2026 de Saraperos de Saltillo, en una pretemporada clave para la novena coahuilense rumbo al arranque de la Liga Mexicana de Beisbol.

Pretemporada LMB 2026: Saraperos inicia segunda etapa del Spring Training con 15 nuevos refuerzos
El portaaviones USS Gerald R. Ford, donde recientemente se registró un incendio de más de 30 horas en el área de lavandería que ha dejado a cientos de marineros durmiendo en condiciones precarias.

Un incendio en un portaaviones estadounidense duró horas, según los marineros
El tráfico de armas de EU a México se ha convertido en una maquinaria disciplinada y digital, vital para la guerra de los cárteles.

Dentro de la cadena de suministro que lleva armas de EU a los cárteles mexicanos