Ramos Arizpe avanza en la rehabilitación integral de plazas de Parajes de Los Pinos

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continúa con el programa de rehabilitación integral de plazas públicas en la colonia Parajes de Los Pinos, emprendiendo acciones orientadas a dignificar los espacios de convivencia y consolidar el tejido social de las familias del sector. Las intervenciones se realizan de manera simultánea en 13 puntos del área, abarcando labores de limpieza general, aplicación de pintura, rehabilitación de postes de alumbrado público —incluyendo mantenimiento y sustitución de luminarias—, así como la instalación de juegos infantiles tipo “Dino” y bancas metálicas.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó la importancia de estas obras: “La inversión en espacios públicos representa una inversión en las familias, en la cohesión social y en el desarrollo integral de nuestras colonias. Se busca que niñas, niños y jóvenes cuenten con entornos seguros para su esparcimiento y crecimiento.”

Se prevé que estas acciones permitan contar con espacios más seguros, iluminados y funcionales, fomentando la convivencia vecinal, el sano esparcimiento infantil y la apropiación de las áreas públicas por parte de la comunidad.

La rehabilitación integral responde a la necesidad de recuperar espacios que, por años, registraron desgaste, transformándolos en puntos de encuentro dignos que contribuyen al bienestar social y a la prevención de conductas de riesgo. Asimismo, las autoridades municipales destacaron que estas labores forman parte del programa “Con Obra Tras Obra, Ramos se Transforma”, mediante el cual se promueve la rehabilitación de la infraestructura urbana y social en todos los sectores del municipio, priorizando el bienestar y la calidad de vida de la población.

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