EN VIVO: Segundo Informe de Gobierno de Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila
Sigue EN VIVO el Segundo Informe de Manolo Jiménez. Conoce los logros en seguridad, educación, salud y las obras estratégicas que fortalecen a Coahuila en 2025
El gobernador Manolo Jiménez presentará su Segundo Informe de Gobierno, un evento que reunirá a legisladores, alcaldes y representantes del sector empresarial. Este informe se enfocará en los avances logrados en programas sociales y en la aplicación de políticas que, de acuerdo con el mandatario, han fortalecido el desarrollo de Coahuila. La ciudadanía podrá seguir la transmisión EN VIVO para conocer de primera mano los resultados obtenidos durante el último año de administración.
Entre los puntos centrales que abordará el gobernador se encuentran los logros en seguridad, un rubro que Coahuila ha consolidado como uno de sus mayores distintivos nacionales. También se destacarán los avances en educación y salud, así como las obras realizadas en diversas regiones. Jiménez enfatizó que estos resultados son fruto de un trabajo coordinado con municipios y sectores clave para impulsar el bienestar social.
La sesión solemne en la que se entregará el informe oficial se llevará a cabo el lunes 24 de noviembre de 2025 a las 9:00 de la mañana, en el Salón de Sesiones del Palacio del Congreso en Saltillo. Este acto contará con la presencia de la LXIII Legislatura, autoridades municipales y actores económicos del estado, quienes escucharán el balance del segundo año de gobierno.
DETALLES DEL EVENTO EN SALTILLO Y TORREÓN
Posterior a la sesión solemne, el gobernador llevará el informe a la ciudadanía en un evento masivo el 26 de noviembre en el municipio de Torreón, específicamente en el Coliseo. Esta decisión responde a un compromiso de campaña: estar presente en todas las regiones y garantizar espacios adecuados para la asistencia de habitantes de todo el estado. Torreón, por su infraestructura, permite recibir a miles de asistentes con comodidad y seguridad.
Jiménez señaló que este encuentro permitirá profundizar en los avances de grandes obras regionales ya concluidas o en proceso. La estrategia de presentar el informe de manera regionalizada busca acercar los resultados a la población y fortalecer la participación ciudadana. Al realizar el acto en la Comarca Lagunera, se ratifica el compromiso del gobierno con el desarrollo equilibrado del estado.
El mandatario recalcó que su administración continúa enfocada en impulsar proyectos que eleven la calidad de vida de las familias, entre ellos infraestructura vial, espacios públicos, programas educativos y equipamiento para la seguridad. La expectativa es que este formato permita una mayor cercanía con las comunidades y un diálogo directo sobre los avances logrados.
SALUD POPULAR Y PROGRAMAS PRIORITARIOS
Uno de los programas más destacados dentro del informe será Salud Popular, una iniciativa que, según Jiménez, ha contribuido significativamente a mejorar la atención médica en Coahuila. Este programa ha ampliado la cobertura, agilizando los servicios y fortaleciendo el acceso a consultas, estudios y tratamientos para miles de ciudadanos.
El gobernador asegurará que la mejora en salud forma parte de una estrategia integral que también abarca educación y seguridad, trabajando de manera simultánea para generar condiciones óptimas para el crecimiento sustentable. La articulación entre dependencias ha permitido que los programas sociales se consoliden como herramientas reales de apoyo para la población.
El Segundo Informe también mostrará avances en obras de infraestructura que ya están transformando a las distintas regiones del estado. Desde carreteras hasta espacios recreativos, estas acciones buscan seguir posicionando a Coahuila como un referente de desarrollo, estabilidad y visión estratégica.
• El informe se realiza en dos sedes para asegurar mayor participación ciudadana
.• Torreón ha sido seleccionada como sede por su capacidad de recibir grandes eventos.
• Salud Popular será uno de los ejes principales del mensaje del gobernador.