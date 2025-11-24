EN VIVO: Segundo Informe de Gobierno de Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez presentará su Segundo Informe de Gobierno, un evento que reunirá a legisladores, alcaldes y representantes del sector empresarial. Este informe se enfocará en los avances logrados en programas sociales y en la aplicación de políticas que, de acuerdo con el mandatario, han fortalecido el desarrollo de Coahuila. La ciudadanía podrá seguir la transmisión EN VIVO para conocer de primera mano los resultados obtenidos durante el último año de administración.

Entre los puntos centrales que abordará el gobernador se encuentran los logros en seguridad, un rubro que Coahuila ha consolidado como uno de sus mayores distintivos nacionales. También se destacarán los avances en educación y salud, así como las obras realizadas en diversas regiones. Jiménez enfatizó que estos resultados son fruto de un trabajo coordinado con municipios y sectores clave para impulsar el bienestar social.

La sesión solemne en la que se entregará el informe oficial se llevará a cabo el lunes 24 de noviembre de 2025 a las 9:00 de la mañana, en el Salón de Sesiones del Palacio del Congreso en Saltillo. Este acto contará con la presencia de la LXIII Legislatura, autoridades municipales y actores económicos del estado, quienes escucharán el balance del segundo año de gobierno.

DETALLES DEL EVENTO EN SALTILLO Y TORREÓN

Posterior a la sesión solemne, el gobernador llevará el informe a la ciudadanía en un evento masivo el 26 de noviembre en el municipio de Torreón, específicamente en el Coliseo. Esta decisión responde a un compromiso de campaña: estar presente en todas las regiones y garantizar espacios adecuados para la asistencia de habitantes de todo el estado. Torreón, por su infraestructura, permite recibir a miles de asistentes con comodidad y seguridad.