Coahuila refuerza su blindaje: inauguran arco carretero y cuartel estatal en Hidalgo

HIDALGO.— En un nuevo esfuerzo por fortalecer la seguridad en las zonas limítrofes de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas inauguró un arco de seguridad carretero y un cuartel para la Policía Estatal en el municipio de Hidalgo, infraestructura en la que se invirtieron 26.6 millones de pesos. “Ya quedó listo el Arco de Seguridad Carretero y el Cuartel de la Policía Estatal en Hidalgo. Seguimos cumpliendo y manteniendo a Coahuila seguro y en orden. Estas obras forman parte del gran blindaje que estamos construyendo en todo el estado”, sostuvo el mandatario al encabezar la entrega de las nuevas instalaciones ubicadas en los límites con Nuevo León y Tamaulipas. TE PUEDE INTERESAR: Norte de Coahuila permanece bajo vigilancia tras segundo ataque a fuerzas armadas en Hidalgo: FGE Según datos del propio gobierno estatal, durante los primeros dos años de su administración se han destinado alrededor de 7,500 millones de pesos a acciones de seguridad. Jiménez destacó que ya se han entregado —o están en proceso— 15 cuarteles estratégicamente instalados en las distintas regiones de la entidad y en puntos fronterizos con otros estados.

El gobernador subrayó que estas inversiones buscan fortalecer el “blindaje de Coahuila” y mejorar las condiciones de operación de los elementos estatales. “Este cuartel mejora las condiciones de nuestra policía, para que puedan albergarse, protegerse y descansar de una mejor manera. Además, entregamos el arco de seguridad carretero en los límites con Nuevo León, y se está rehabilitando la garita del Ejército en esta misma zona”, explicó. Jiménez agradeció también la coordinación permanente con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada, al afirmar que el trabajo conjunto es determinante para mantener la estabilidad en el estado. “La seguridad es el tema más importante para nosotros. Si no tenemos paz ni tranquilidad, no tenemos muchas cosas. Vamos a seguir blindando nuestro estado”, afirmó. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: el blindaje ante la delincuencia organizada El secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez Ramírez, señaló que la vigilancia en la franja limítrofe con Nuevo León será reforzada con la puesta en marcha del cuartel y el arco carretero. Detalló que el cuartel, con capacidad para 60 elementos, cuenta con dormitorios para hombres y mujeres, cocina, comedor, armería, torre de vigilancia y equipamiento completo. El arco carretero, por su parte, incluye sistemas de monitoreo, internet satelital y cámaras inteligentes de 360 grados con lectura de placas e identificación de rostros.