Coahuila refuerza su blindaje: inauguran arco carretero y cuartel estatal en Hidalgo

Coahuila
/ 14 noviembre 2025
    Coahuila refuerza su blindaje: inauguran arco carretero y cuartel estatal en Hidalgo
    La seguridad ha recibido una inversión de 7 mil 500 millones de pesos en los primeros dos años de gobierno de Manolo Jiménez. Foto: Especial

Autoridades estatales refuerzan seguridad en los límites con NL y Tamaulipas, en una zona donde se han reportado enfrentamientos

HIDALGO.— En un nuevo esfuerzo por fortalecer la seguridad en las zonas limítrofes de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas inauguró un arco de seguridad carretero y un cuartel para la Policía Estatal en el municipio de Hidalgo, infraestructura en la que se invirtieron 26.6 millones de pesos.

“Ya quedó listo el Arco de Seguridad Carretero y el Cuartel de la Policía Estatal en Hidalgo. Seguimos cumpliendo y manteniendo a Coahuila seguro y en orden. Estas obras forman parte del gran blindaje que estamos construyendo en todo el estado”, sostuvo el mandatario al encabezar la entrega de las nuevas instalaciones ubicadas en los límites con Nuevo León y Tamaulipas.

TE PUEDE INTERESAR: Norte de Coahuila permanece bajo vigilancia tras segundo ataque a fuerzas armadas en Hidalgo: FGE

Según datos del propio gobierno estatal, durante los primeros dos años de su administración se han destinado alrededor de 7,500 millones de pesos a acciones de seguridad. Jiménez destacó que ya se han entregado —o están en proceso— 15 cuarteles estratégicamente instalados en las distintas regiones de la entidad y en puntos fronterizos con otros estados.

El gobernador subrayó que estas inversiones buscan fortalecer el “blindaje de Coahuila” y mejorar las condiciones de operación de los elementos estatales. “Este cuartel mejora las condiciones de nuestra policía, para que puedan albergarse, protegerse y descansar de una mejor manera. Además, entregamos el arco de seguridad carretero en los límites con Nuevo León, y se está rehabilitando la garita del Ejército en esta misma zona”, explicó.

Jiménez agradeció también la coordinación permanente con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada, al afirmar que el trabajo conjunto es determinante para mantener la estabilidad en el estado. “La seguridad es el tema más importante para nosotros. Si no tenemos paz ni tranquilidad, no tenemos muchas cosas. Vamos a seguir blindando nuestro estado”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: el blindaje ante la delincuencia organizada

El secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez Ramírez, señaló que la vigilancia en la franja limítrofe con Nuevo León será reforzada con la puesta en marcha del cuartel y el arco carretero. Detalló que el cuartel, con capacidad para 60 elementos, cuenta con dormitorios para hombres y mujeres, cocina, comedor, armería, torre de vigilancia y equipamiento completo. El arco carretero, por su parte, incluye sistemas de monitoreo, internet satelital y cámaras inteligentes de 360 grados con lectura de placas e identificación de rostros.

$!Autoridades realizaron el corte de listón del nuevo arco de seguridad en Hidalgo.
Autoridades realizaron el corte de listón del nuevo arco de seguridad en Hidalgo. Foto: Especial

“Con la construcción de 15 cuarteles en todo el territorio estatal, hemos consolidado una red de seguridad eficiente que permite una presencia operativa en las cinco regiones y una respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo”, afirmó.

En su intervención, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, destacó que la entidad cuenta con la red ciudadana de vigilancia más grande de Latinoamérica y es actualmente la segunda con menos homicidios dolosos del país, prácticamente todos resueltos. Informó que, en los últimos seis meses, se han realizado más de 419 cateos y detenido a más de 200 personas, asegurando drogas, armas y municiones. “Coahuila es la segunda entidad más segura de México por primera vez en su historia”, subrayó.

Temas


Blindaje
Seguridad

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Manolo Jiménez Salinas
Federico Fernández Montañez

