Enfrentará Daimay sanciones tras incendio en Planta 5 de Ramos Arizpe

Tras el incendio que el pasado 11 de mayo consumió la Planta 5 de la empresa Daimay en el parque industrial Finsa, de Ramos Arizpe, la Dirección de Protección Civil municipal anunció hoy un paquete de sanciones y medidas correctivas que la compañía deberá acatar.

Francisco Sánchez, titular de la dependencia, explicó que la falta de brigadistas internos correctamente capacitados fue la principal causa de la sanción. “Las empresas que sufren un siniestro como éste son acreedoras a sanciones, principalmente por el tema de sus brigadistas internos, que no están bien capacitados, no actúan a tiempo o, de plano, la empresa no los tiene”, aseguró Sánchez.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca conductor distraído tras caer de una altura de dos metros en Saltillo (video)

En este caso, la empresa contaba con sistemas fijos contra incendios —hidrantes y mangueras especializadas— pero carecía de personal entrenado para operarlos al momento del fuerte incendio que consumió la planta entera.

Además de las multas administrativas —cuyo monto definirá en los próximos días el área jurídica de Protección Civil—, Daimay deberá reponer todos los materiales y equipos utilizados durante las labores de extinción.

Esto incluye retardantes de fuego de la marca Bioforest, la reparación o reemplazo de dos compresores de aire para los tanques de respiración autónoma de los bomberos, y demás insumos como herramientas y mangueras deterioradas por el siniestro.

“Nos pidieron que cotizáramos los costos con proveedores especializados; pronto presentaremos el desglose de la inversión que deberá cubrir la empresa”, indicó el funcionario de Ramos Arizpe.

En la reunión con representantes de Daimay, la empresa garantizó que no habrá despidos a raíz del incidente. “Toda su plantilla laboral seguirá trabajando; los van a ubicar en otras seis o siete plantas que operan en Ramos Arizpe, Parras y General Cepeda”, informó Sánchez.

Como parte de las medidas de seguimiento, la Dirección de Protección Civil exigirá a Daimay la actualización de su programa de prevención de riesgos: análisis de vulnerabilidades, peritajes estructurales y capacitaciones periódicas a brigadistas, a cargo de consultores certificados.