Detención de director de VANGUARDIA, grave atentado a la libertad de expresión: APAC
Rogelio Castañeda Guerrero advierte que el caso de Armando Castilla sienta un precedente peligroso para el ejercicio periodístico en México
ACUÑA, COAH.- La reciente detención en Nuevo León y posterior liberación del director del periódico VANGUARDIA, Armando Castilla, constituye un grave atentado contra la libertad de expresión y sienta un precedente preocupante, afirmó Rogelio Castañeda Guerrero, ex presidente de la Asociación de Periodistas de Acuña (APAC).
“Los periodistas debemos cumplir con nuestra labor sin que ello implique ser consignados, atropellados en nuestros derechos o perseguidos políticamente. Fabricar delitos contra quienes publicamos verdades incómodas es una acción inadmisible”, sentenció Castañeda Guerrero.
“La sociedad ha condenado lo que parece ser un intento de intimidación contra la libertad de expresión, y eso es muy grave. La dependencia encabezada por el fiscal Javier Flores Saldívar se equivocó, lo cual quedó demostrado cuando el periodista recuperó su libertad casi de inmediato, al evidenciar ante un juez de control que la denuncia carecía de fundamento”, subrayó.
Castañeda Guerrero señaló que la actuación de la Fiscalía de Nuevo León pudo haber estado influenciada por presiones de personajes del PRI en Coahuila, quienes mantienen una confrontación abierta con Castilla debido a su labor crítica.
“El error de la Fiscalía fue involucrarse en un asunto que corresponde a Coahuila y no a Nuevo León. Además, envió una señal peligrosa al ordenar una detención sin pruebas sólidas”, coincidió el veterano periodista, con otras voces que se han manifestado en el mismo sentido.
El ex dirigente de la APAC advirtió que este caso refleja cómo la justicia puede ser utilizada de manera facciosa, respondiendo a intereses políticos o personales de alto nivel.
