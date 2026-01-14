Legisladores denuncian persecución política tras detención de director de VANGUARDIA

Saltillo
/ 14 enero 2026
    Legisladores denuncian persecución política tras detención de director de VANGUARDIA
    Cecilia Guadiana y Antonio Castro coinciden en que el caso no debe repetirse en México. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Senadora y diputado advierten que el caso de Armando Castilla refleja la degradación del sistema de justicia y pone en riesgo la libertad de expresión

La reciente detención y posterior liberación de Armando Castilla, director general del periódico VANGUARDIA, ha provocado reacciones de legisladores federales, quienes calificaron el proceso como un intento de asfixiar la operatividad del diario y un síntoma de la degradación institucional en el sistema de justicia.

La senadora Cecilia Guadiana expresó su solidaridad con Armando Castilla y lamentó que este hecho sea reflejo de una realidad que viven muchísimas personas en el país, donde —dijo— “la justicia se vende al mejor postor”.

Guadiana rechazó categóricamente cualquier acto de injusticia y subrayó que casos como este no pueden repetirse.

Por su parte, el diputado federal y articulista Antonio Castro señaló que VANGUARDIA representa uno de los pocos espacios plurales en el estado de Coahuila.

Asimismo, lamentó el uso de procesos judiciales arbitrarios que solo buscan perseguir objetivos políticos, lo cual —advirtió— sienta un precedente peligroso para la libertad de expresión.

Antonio Castro indicó que la actuación de la Fiscalía de Nuevo León en este caso sugiere una coordinación irresponsable orientada a la persecución política, lo que evidencia una grave falta en su proceder.

Cabe mencionar que la detención del director general de este diario y su exoneración casi inmediato por lo infundado del caso, dejaron al descubierto la fabricación de delitos y la laxitud de la Fiscalía de Nuevo León para corroborar las declaraciones y pruebas que se presentan en las denuncias.

Además, testimonios de personas que enfrentan investigaciones por presunto fraude en Nuevo León revelan un “modus operandi” en el que notarios, abogados y funcionarios públicos presuntamente participan en la fabricación de delitos.

En esta ocasión exponemos el caso de una persona de Vanguardia que fue víctima de esta red; sin embargo, nuestro fin es poner luz en una situación que viven a diario decenas de personas y cuyas voces, lamentablemente, todavía no han sido escuchadas.

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

