$!Legisladores denuncian persecución política tras detención de director de VANGUARDIA

La reciente detención y posterior liberación de Armando Castilla, director general del periódico VANGUARDIA, ha provocado reacciones de legisladores federales, quienes calificaron el proceso como un intento de asfixiar la operatividad del diario y un síntoma de la degradación institucional en el sistema de justicia.

La senadora Cecilia Guadiana expresó su solidaridad con Armando Castilla y lamentó que este hecho sea reflejo de una realidad que viven muchísimas personas en el país, donde —dijo— “la justicia se vende al mejor postor”.

Guadiana rechazó categóricamente cualquier acto de injusticia y subrayó que casos como este no pueden repetirse.

Por su parte, el diputado federal y articulista Antonio Castro señaló que VANGUARDIA representa uno de los pocos espacios plurales en el estado de Coahuila.