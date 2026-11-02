Entre recuerdos, flores y música, miles de familias visitan a sus difuntos en panteones de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Entre flores, canciones, fotografías y hasta los platillos favoritos de quienes ya no están, miles de familias de Monclova y la región Centro-Desierto acudieron este Día de Muertos a los panteones municipales Guadalupe y Sagrado Corazón para visitar a sus seres queridos y mantener viva una de las tradiciones más arraigadas de México. Desde temprana hora, los camposantos comenzaron a recibir a decenas de familias que llegaron con flores de distintos colores para adornar las tumbas, limpiar las lápidas y dedicar un momento a quienes siguen presentes en sus recuerdos. Algunos llevaron bocinas para compartir la música que disfrutaban sus difuntos; otros colocaron fotografías, alimentos, cerveza y diferentes platillos que eran del gusto de sus seres queridos cuando estaban en vida.

En cada espacio se vivieron momentos de nostalgia, pero también de cariño y convivencia. Hubo quienes aprovecharon para reunirse con otros familiares, recordar anécdotas y contar historias de quienes dejaron una huella en sus vidas, porque para muchas personas esta fecha representa una oportunidad de volver, aunque sea simbólicamente, a compartir con aquellos que físicamente ya no están. El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que se esperaba una afluencia de entre 2 mil y 3 mil personas en cada uno de los panteones durante las horas de mayor movimiento, principalmente por la tarde, cuando tradicionalmente se concentra el mayor número de visitantes.

Para garantizar la seguridad y brindar atención a las familias, el Gobierno Municipal desplegó un operativo en ambos cementerios, con elementos encargados de resguardar la zona y apoyar en la vialidad, mientras que personal de Protección Civil y de la Cruz Roja permanece al interior para atender cualquier situación o malestar que pudiera presentarse entre los asistentes. Además, trabajadores municipales realizan labores de apoyo en la limpieza y recolección de basura que se genera con la llegada de los visitantes, buscando mantener en buenas condiciones los espacios durante esta jornada. Las actividades continuarán por la noche con la tradicional Alumbrada, una celebración con la que autoridades y familias conmemoran el Día de Muertos mediante un festival en el que las veladoras iluminan el panteón y las tumbas, creando un ambiente especial para recordar a quienes se adelantaron en el camino.

La luz de cientos de velas, las flores y los recuerdos convertirán nuevamente el camposanto en un espacio de encuentro, donde la ausencia se acompaña con amor y donde las familias encuentran una manera de expresar que sus seres queridos siguen formando parte de sus vidas. Porque en el Día de Muertos no solamente se visita una tumba: se vuelve a pronunciar un nombre, se comparte una canción, se recuerda una sonrisa y se llevan aquellos pequeños detalles que alguna vez hicieron felices a quienes hoy se les recuerda con el corazón.