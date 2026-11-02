Entre recuerdos, flores y música, miles de familias visitan a sus difuntos en panteones de Monclova

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    Entre recuerdos, flores y música, miles de familias visitan a sus difuntos en panteones de Monclova
    La música también estuvo presente en los camposantos, donde algunas familias compartieron las canciones que disfrutaban sus seres queridos. LIDIET MEXICANO

Con flores, música, fotografías y comida, miles de familias visitaron los panteones de Monclova para recordar a sus seres queridos

MONCLOVA, COAH.- Entre flores, canciones, fotografías y hasta los platillos favoritos de quienes ya no están, miles de familias de Monclova y la región Centro-Desierto acudieron este Día de Muertos a los panteones municipales Guadalupe y Sagrado Corazón para visitar a sus seres queridos y mantener viva una de las tradiciones más arraigadas de México.

Desde temprana hora, los camposantos comenzaron a recibir a decenas de familias que llegaron con flores de distintos colores para adornar las tumbas, limpiar las lápidas y dedicar un momento a quienes siguen presentes en sus recuerdos. Algunos llevaron bocinas para compartir la música que disfrutaban sus difuntos; otros colocaron fotografías, alimentos, cerveza y diferentes platillos que eran del gusto de sus seres queridos cuando estaban en vida.

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$!Entre fotografías y recuerdos, las familias aprovecharon la jornada para compartir anécdotas sobre quienes dejaron huella en sus vidas.
Entre fotografías y recuerdos, las familias aprovecharon la jornada para compartir anécdotas sobre quienes dejaron huella en sus vidas. LIDIET MEXICANO

En cada espacio se vivieron momentos de nostalgia, pero también de cariño y convivencia.

Hubo quienes aprovecharon para reunirse con otros familiares, recordar anécdotas y contar historias de quienes dejaron una huella en sus vidas, porque para muchas personas esta fecha representa una oportunidad de volver, aunque sea simbólicamente, a compartir con aquellos que físicamente ya no están.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que se esperaba una afluencia de entre 2 mil y 3 mil personas en cada uno de los panteones durante las horas de mayor movimiento, principalmente por la tarde, cuando tradicionalmente se concentra el mayor número de visitantes.

$!Personal de Protección Civil y de la Cruz Roja permaneció en los cementerios para brindar atención a los asistentes.
Personal de Protección Civil y de la Cruz Roja permaneció en los cementerios para brindar atención a los asistentes. LIDIET MEXICANO

Para garantizar la seguridad y brindar atención a las familias, el Gobierno Municipal desplegó un operativo en ambos cementerios, con elementos encargados de resguardar la zona y apoyar en la vialidad, mientras que personal de Protección Civil y de la Cruz Roja permanece al interior para atender cualquier situación o malestar que pudiera presentarse entre los asistentes.

Además, trabajadores municipales realizan labores de apoyo en la limpieza y recolección de basura que se genera con la llegada de los visitantes, buscando mantener en buenas condiciones los espacios durante esta jornada.

Las actividades continuarán por la noche con la tradicional Alumbrada, una celebración con la que autoridades y familias conmemoran el Día de Muertos mediante un festival en el que las veladoras iluminan el panteón y las tumbas, creando un ambiente especial para recordar a quienes se adelantaron en el camino.

$!Los panteones municipales recibieron a miles de personas durante la celebración del Día de Muertos en Monclova.
Los panteones municipales recibieron a miles de personas durante la celebración del Día de Muertos en Monclova. LIDIET MEXICANO

La luz de cientos de velas, las flores y los recuerdos convertirán nuevamente el camposanto en un espacio de encuentro, donde la ausencia se acompaña con amor y donde las familias encuentran una manera de expresar que sus seres queridos siguen formando parte de sus vidas.

Porque en el Día de Muertos no solamente se visita una tumba: se vuelve a pronunciar un nombre, se comparte una canción, se recuerda una sonrisa y se llevan aquellos pequeños detalles que alguna vez hicieron felices a quienes hoy se les recuerda con el corazón.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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