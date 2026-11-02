POLITICÓN: Javier Díaz abre una salida al conflicto del Tec Saltillo, pero el paro continúa

I. TENSA ESPERA Arranca una semana “crucial” para la cuatroté. Pero no por algún elemento de la agenda doméstica, sino porque mañana martes habrá elecciones en Estados Unidos y los representantes del partido de moda ya tienen hasta redactadas las crónicas de la derrota que, todos los pronósticos anticipan, sufrirá Donald Trump en la renovación de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos. Una de las competencias que mayor interés despierta, por cierto, es la de la banca senatorial por Texas que aún ostenta el republicano John Cornyn, pero que podría terminar conquistando el demócrata James Talarico. II. INUSUAL Y es que los demócratas tienen casi cuatro décadas sin ganar una elección senatorial en Texas. El último representante de ese partido que obtuvo la victoria fue Lloyd Bentsen, en el ya muy lejano año de 1988. Las encuestas dicen que los demócratas van a quedarse, seguro, con el control de la Cámara de Representantes y que existe buena probabilidad de que también alcancen la mayoría en el Senado. El morenismo espera que el pronóstico se cumpla y, si eso ocurre, pues van a celebrar.

III. ABRIENDO CAMINO El alcalde Javier Díaz acudió al plantón de los Burros Pardos, recibió sus nueve demandas y consiguió un primer acuerdo: abrir parte de Venustiano Carranza para que pasara el desfile de Xantolum. El bloqueo no terminó, pero al menos hubo diálogo sin esperar a que llegaran los funcionarios federales. El Ayuntamiento no dirige al Tecnológico ni puede resolver sus asuntos internos; aun así, el acercamiento permitió abrir una mesa con el Tecnológico Nacional de México –institución federal que incluye al Tecnológico de Saltillo– para este lunes. Después de seis días de conflicto, la intervención municipal ofrece una salida que parecía lejana. IV. CUENTAS ABIERTAS Pero los estudiantes no piden solamente baños reparados y volver a clases. Su pliego exige una auditoría federal a ingresos, contratos, compras y obras del Tecnológico, además de investigar denuncias de acoso y posibles responsabilidades de la directora Ania Guadalupe Sánchez. También proponen una contraloría estudiantil. Son señalamientos que deben investigarse, no culpas demostradas. Si las cuentas están en orden, mostrarlas ayudaría al diálogo.

V. LEYES Y CASAS El diputado Guillermo Ruiz Guerra propuso reformar la Ley de Vivienda de Coahuila para considerar inundaciones, sequías y otros riesgos al construir. La intención suena razonable, pero la legislación vigente ya contempla medidas para prevenir desastres. El problema no siempre está en lo que falta escribir, sino en lo que las autoridades dejan de vigilar y cumplir. Porque de poco sirve agregar artículos si después se permite construir en lugares peligrosos. El diputado pone el tema sobre la mesa, aunque falta conocer qué controles nuevos propone. ¿La reforma servirá para proteger mejor las viviendas o solamente para repetir lo que la ley ya ordena? VI. PERMISOS Y RIESGOS La discusión sobre vivienda no termina en el Congreso. Los municipios autorizan usos de suelo y desarrollos, y deben revisar los riesgos antes de que aparezca la primera casa. Después llega una inundación, cambian los funcionarios y nadie recuerda quién firmó el permiso. Pero tampoco basta con vigilar lo que se construye: hay miles de familias que necesitan mejorar, ampliar o conseguir una vivienda. Y para atender esas necesidades existe una institución estatal con presupuesto y funcionarios. ¿Qué está haciendo?

VII. ¿PARA QUÉ ESTÁ? Para eso existe la Comisión Estatal de Vivienda, que dirige Andrés Felipe Osuna Mancera. Al comenzar esta administración, anunció proyectos de casas económicas en terrenos públicos; casi tres años después, su actividad más visible está en escrituras, regularización y gestiones con Infonavit. Son tareas necesarias, pero el diagnóstico estatal identifica más de 107 mil intervenciones habitacionales pendientes, principalmente mejoras. La Comisión tiene personal, atribuciones y presupuesto. Y su director forma parte del gabinete ampliado. ¿Cuántas viviendas nuevas, ampliaciones y mejoramientos puede acreditar por cuenta propia durante esta administración? VIII. ¿Y EL EQUIPO? Y la responsabilidad no acaba en Osuna. La Comisión tuvo presupuestos aprobados por más de 14 millones en 2024 y 25 el año pasado: casi 40 millones, sin contar el presupuesto actual. Son recursos asignados, no necesariamente ejercidos. Manolo Jiménez elige a su gabinete ampliado y sus directores debieran dedicarse a resolver problemas. La Secretaría de Vivienda también debe rendir cuentas. Si Osuna sigue en el cargo, ¿qué resultados se han evaluado para justificar su permanencia? ¿O qué favor se está pagando?

IX. NO SUENA DESCABELLADO Acuciosos observadores de la vida pública nos dicen que no puede rechazarse así nada más la propuesta que están haciendo los extrabajadores de AHMSA, que encabeza Julián Torres Ávalos, a través de la asociación civil Grupo de Defensa Laboral, de que el Gobierno Federal ponga el dinero para liquidar los adeudos salariales de la acerera. ¿Y por qué? Pues porque, en su momento, para rescatar los restos de los mineros muertos en la explosión de Pasta de Conchos, se dijo que se destinaría todo el dinero que hiciera falta y el cálculo es que se han gastado unos 2 mil 200 millones en eso. ¿No podrá hacerse la misma promesa en este caso?