Iván, el baby elephant del gobierno estatal

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Opinión
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    Iván, el baby elephant del gobierno estatal
    El “terrible” Iván, señalan, hace gastar a los ayuntamientos. Cortesía

De acuerdo con ediles de Coahuila, el joven funcionario estatal actúa sin orden ni planeación; les agenda eventos a los que luego no asiste

En un auténtico “Nini” y elephant fatale se ha convertido el titular del Instituto Coahuilense de la Juventud, Iván Terashima Zamora, coincidieron alcaldes de diversos municipios en Coahuila.

Según los ediles, el joven funcionario estatal actúa sin orden ni planeación, les agenda eventos a los que luego no asiste y ni siquiera les avisa.

El “terrible” Iván, señalan, hace gastar a los ayuntamientos en mobiliario, mesa de presídium, maestro de ceremonias y sonido para la entrega de becas a estudiantes y un día antes cancela.

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Y cuando llega a asistir a los eventos programados, es un desorden total, pues no trae el orden del día, ni el acomodo del presídium, ni de los invitados especiales.

Los afectados dijeron que Terashima les quita tiempo y energía, y pidieron que le pongan un asesor para tener a quién recurrir en caso de que este siga con su caótico desempeño.

CANDIL DE LA CALLE

La conmemoración de las tradiciones populares comienza a desaparecer de la Secretaría de Educación Pública en Coahuila para migrar a instituciones educativas privadas.

El caso más reciente es el Día de Muertos, que tradicionalmente se festejaba con concursos de altares y disfraces, pero que esta vez la SEC dejó de organizar.

En cambio, la Universidad Carolina, del secretario de Educación, Emmanuel Garza Fishburn, y de su hermano Esteban, se lució con una megaofrenda mortuoria en el barrio de Santa Anita.

Maestros y docentes se mostraron extrañados de la eliminación de esta tradición en la SEC y dijeron temer que los recursos se hayan aplicado en la ofrenda de Santa Anita, en Saltillo.

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El último secretario de Educación que cumplió con la conmemoración de las tradiciones populares fue Francisco Saracho Navarro, antecesor de Emmanuel.

Ahora, personal docente y educadoras temen que la próxima Navidad y el Día de Reyes también desaparezcan de esta dependencia y migren con bombo y platillo a la universidad privada.

No hagas cosas buenas que parezcan malas, diría la tía Samantha...

BOMBERO OPORTUNO

Oportuna intervención fue la que ayer tuvo el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, ante estudiantes del Tecnológico local que mantienen el bloqueo del bulevar Carranza por asuntos académicos.

Y es que el movimiento estudiantil estaba por salirse de control luego de que varios de los alumnos denunciaron persecución y vandalización de sus domicilios por sujetos desconocidos.

Javier Díaz se apersonó este domingo en el plantón y, tras dialogar con los alumnos, se comprometió a salvaguardar su seguridad e integridad física.

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Los estudiantes aceptaron la promesa de la primera autoridad municipal y acordaron abrir las negociaciones para reabrir el paso de vehículos en el bulevar Venustiano Carranza.

Buenas noticias, sin duda.

EL DESAFÍO

Este martes el presidente Donald Trump se juega buena parte de su capital político y

gobernabilidad en las elecciones intermedias de Estados Unidos.

Las encuestas registran vientos favorables para que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes y logren nuevos escaños en el Senado.

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Actualmente, los republicanos controlan ambas cámaras, aunque con una diferencia mínima, de ahí que mantener el control del Senado y de la Cámara de Representantes se vital para Trump.

Veremos y diremos...

PAN DE LA RADIO

Corto de lana se reportó en redes sociales el diputado local morenista Alberto Hurtado, al salir a obsequiar a los ciudadanos panes de la panadería El Radio y champurrado.

Beto confesó que adquirió los panecillos merced a un guardadito que tenía y que sus amigas Fanny, Perla, Tencha y mamá Martha le hicieron 50 litros de chocolate caliente para regalar.

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El diputado de la 4T salió este domingo a la clínica del IMSS para compartirlo con los familiares de los hospitalizados.

Suena un poco extraña la aseveración de Alberto, pues hasta donde se tiene conocimiento, ya le levantaron el castigo en dos importantes fuentes de recursos.

En fin, donde lloran está muerto...

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