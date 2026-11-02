Buscan apoyo para Don Ronaldo y sus seis perros tras quedarse sin hogar en Saltillo

Bajo la consigna “¡Justicia para Don Ronaldo y sus perritos!” (aunque su nombre es Rolando), vecinos, rescatistas y miembros de la comunidad convocaron a una reunión pacífica para exigir una solución que permita brindar tranquilidad y seguridad al adulto mayor y a sus compañeros de cuatro patas.

La historia de don Rolando y sus seis perros ha tocado el corazón de vecinos y personas defensoras de los animales en Saltillo , quienes ahora buscan acompañarlo y alzar la voz para que no tenga que enfrentar solo la difícil situación que atraviesa luego de quedarse sin un lugar donde vivir.

La movilización está programada para hoy lunes 2 de noviembre a las 21:00 horas, en Río Nazas 1816, en la colonia González Cepeda, donde esperan reunir a personas solidarias con la situación del señor.

Los organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse con respeto, empatía y solidaridad, con el propósito de que la voz del adulto mayor y las necesidades de sus animales sean escuchadas.

El caso ha despertado preocupación entre quienes conocen la situación de don Rolando, de 66 años, quien después de ser desalojado de la vivienda donde permanecía tuvo que buscar un sitio seguro para él y sus seis perros.

Aunque el adulto mayor informó que se encuentra bien de salud y que ya presentó la denuncia correspondiente por los hechos, su principal preocupación continúa siendo encontrar un espacio donde pueda permanecer junto a sus animales, de los que no está dispuesto a separarse.

La convocatoria busca convertir la solidaridad ciudadana en un respaldo para don Rolando, con la esperanza de que pueda encontrar una solución digna y que sus seis perros no pierdan también el único hogar que conocen junto a él.