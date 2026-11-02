Se despide el horario de verano en 10 municipios fronterizos de Coahuila

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Piedras Negras
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    Se despide el horario de verano en 10 municipios fronterizos de Coahuila
    Piedras Negras y otros nueve municipios de Coahuila concluyeron el horario de verano durante la madrugada de ayer domingo. ARCHIVO

Piedras Negras, Acuña, Jiménez, Guerrero, Hidalgo, Nava, Zaragoza, Morelos, Allende y Villa Unión atrasaron ayer una hora sus relojes para sincronizarse nuevamente con el resto del estado

Los municipios de la franja fronteriza de Coahuila concluyeron ayer domingo 1 de noviembre el horario de verano, por lo que durante la madrugada los relojes se atrasaron una hora y quedaron nuevamente sincronizados con el horario del resto del estado y gran parte del país. El ajuste se realizó a las 2:00 horas, cuando los habitantes debieron regresar sus relojes a la 1:00.

Las localidades donde se aplicó el cambio son Piedras Negras, Acuña, Jiménez, Guerrero, Hidalgo, Nava, Zaragoza, Morelos, Allende y Villa Unión, municipios que mantienen el horario estacional debido a su ubicación en la frontera norte. Con esta modificación, sus habitantes recuperaron una hora de diferencia respecto al horario que tenían durante los meses anteriores.

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A partir de ayer, el amanecer y el anochecer se registrarán una hora antes en el reloj, por lo que habrá más luz natural durante las primeras horas de la mañana, pero oscurecerá más temprano por las tardes. Este ajuste deberá ser considerado por quienes realizan actividades al aire libre o regresan a casa después de sus jornadas laborales.

A diferencia del resto del país, donde los cambios de horario fueron eliminados en 2022, la franja fronteriza conserva esta medida para mantener la sincronización con las ciudades estadounidenses. En Piedras Negras, por ejemplo, el ajuste permite coincidir con el horario de Eagle Pass, Texas, lo que facilita los cruces internacionales y las actividades comerciales, laborales, industriales y aduaneras.

Con el cambio de noviembre, los municipios fronterizos volverán a compartir horario con el interior de Coahuila. La siguiente modificación está prevista para marzo de 2027, cuando entre nuevamente en vigor el horario de verano en esta región.

La permanencia del horario estacional fronterizo en los municipios del norte de Coahuila responde principalmente a la necesidad de mantener la sincronización económica, comercial y social con Estados Unidos. Esta excepción quedó establecida en la Ley de los Husos Horarios, aprobada en octubre de 2022, cuando se eliminó el horario de verano en la mayor parte de México, pero se conservó un régimen especial para la franja fronteriza norte.

El ajuste permite que ciudades como Piedras Negras y Acuña mantengan coincidencia horaria con Eagle Pass y Del Rio, Texas, lo que facilita la operación de puentes internacionales, cruces aduaneros y transporte de mercancías. También beneficia a las personas que diariamente viajan entre ambos países por trabajo, estudios o actividades comerciales, además de evitar desfases en operaciones bancarias, vuelos y comunicaciones empresariales.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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