Saltillo: ofrecen 10 mil pesos de recompensa para localizar a conductor que huyó tras chocar en la La Salle

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    Saltillo: ofrecen 10 mil pesos de recompensa para localizar a conductor que huyó tras chocar en la La Salle
    El accidente fue reportado en la calle Lago de Pascua, en las inmediaciones de la colonia La Salle. REDES SOCIALES

La propietaria del vehículo afectado ofrece la recompensa a cambio de información verificable sobre el conductor que escapó tras el choque

La búsqueda de un conductor que presuntamente provocó un accidente vial al ir en contra y escapó sin responder por los daños, llegó a las redes sociales, donde la propietario del vehículo afectado, una joven de nombre Monse Vázquez, ofrece una recompensa de 10 mil pesos a quien proporcione información que permita identificarlo.

El percance ocurrió sobre la calle Lago de Pascua, a la altura de la colonia La Salle, en Saltillo. Después del impacto, el conductor involucrado habría abandonado el lugar, dejando al afectado con los daños materiales y sin conocer su identidad.

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De acuerdo con la información difundida, la unidad señalada porta placas de circulación del estado de Durango, dato que podría ayudar a los ciudadanos a reconocer el vehículo y aportar información sobre su propietario o quien lo conducía.

$!Saltillo: ofrecen 10 mil pesos de recompensa para localizar a conductor que huyó tras chocar en la La Salle

Ante la falta de datos para localizar al presunto responsable, la dueña del automóvil dañado decidió ofrecer 10 mil pesos en efectivo como recompensa a quien proporcione información verificable, ya sea el nombre del conductor, las placas o cualquier otro dato que permita identificar la unidad.

La petición de apoyo fue difundida mediante redes sociales, con la intención de que la publicación llegue a personas que hayan presenciado el accidente o que puedan reconocer el vehículo involucrado.

La afectada pidió compartir la información y aportar únicamente datos comprobables que ayuden a esclarecer lo ocurrido y permitan que el responsable responda por los daños ocasionados.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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