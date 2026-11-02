$!Saltillo: ofrecen 10 mil pesos de recompensa para localizar a conductor que huyó tras chocar en la La Salle

La búsqueda de un conductor que presuntamente provocó un accidente vial al ir en contra y escapó sin responder por los daños, llegó a las redes sociales, donde la propietario del vehículo afectado, una joven de nombre Monse Vázquez, ofrece una recompensa de 10 mil pesos a quien proporcione información que permita identificarlo. El percance ocurrió sobre la calle Lago de Pascua, a la altura de la colonia La Salle, en Saltillo. Después del impacto, el conductor involucrado habría abandonado el lugar, dejando al afectado con los daños materiales y sin conocer su identidad.

De acuerdo con la información difundida, la unidad señalada porta placas de circulación del estado de Durango, dato que podría ayudar a los ciudadanos a reconocer el vehículo y aportar información sobre su propietario o quien lo conducía.

Ante la falta de datos para localizar al presunto responsable, la dueña del automóvil dañado decidió ofrecer 10 mil pesos en efectivo como recompensa a quien proporcione información verificable, ya sea el nombre del conductor, las placas o cualquier otro dato que permita identificar la unidad. La petición de apoyo fue difundida mediante redes sociales, con la intención de que la publicación llegue a personas que hayan presenciado el accidente o que puedan reconocer el vehículo involucrado. La afectada pidió compartir la información y aportar únicamente datos comprobables que ayuden a esclarecer lo ocurrido y permitan que el responsable responda por los daños ocasionados.