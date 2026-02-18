Entrega Alcalde de Monclova remodelación de plaza en la colonia Los Álamos

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión de 2 millones 489 mil 587 pesos, el alcalde de Carlos Villarreal Pérez encabezó la entrega de la remodelación del área verde de la Plaza Los Álamos, ubicada en la calle 3 esquina con calle 8, como parte del Plan de Inversión 2026 y en beneficio directo de más de 450 habitantes de este sector.

El Edil de Monclova destacó que este tipo de obras forman parte de la estrategia municipal para rescatar y dignificar los espacios públicos, garantizando que todos los sectores de la ciudad reciban mejoras por igual y cuenten con áreas adecuadas para la convivencia familiar, el deporte y el esparcimiento. Señaló que el objetivo es trabajar de manera equitativa en todas las colonias, respondiendo a las solicitudes ciudadanas y fortaleciendo la infraestructura urbana.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscal de Coahuila designa a Everardo Lazo como delegado en la Región Centro-Desierto

Durante su mensaje, el Alcalde subrayó que esta remodelación es solo la primera etapa de un proyecto integral, y adelantó que en las próximas semanas se continuará con más acciones en este sector y en otras colonias, incluyendo obras de agua potable, drenaje, rehabilitación de campos deportivos, recarpeteo, pavimentación y rescate de otras plazas públicas, como parte de una ruta de trabajo enfocada en mejorar la calidad de vida de las familias.

La obra incluyó la colocación de 435 metros cuadrados de arcilla en áreas de arbolado, así como la construcción de 465 metros cuadrados de banquetas de concreto en color rojo y el recubrimiento de más de 763 metros lineales de guarniciones con pintura especial de tráfico. También se construyeron rampas de concreto para mejorar la accesibilidad y se instalaron 18 bancas metálicas, además de 4 aparatos ejercitadores.

Como parte de la modernización, se construyó una velaria de malla sombra de 64 metros cuadrados, se plantaron 14 árboles tipo encino y se instalaron 20 luminarias tipo farola colonial, así como arbotantes y reflectores que permitirán mayor seguridad y mejor iluminación en el área durante la noche.

Asimismo, se rehabilitó la cancha deportiva con la aplicación de pintura de alta resistencia en una superficie de 623 metros cuadrados y la instalación de nuevos tableros con aro y red para basquetbol, fortaleciendo este espacio como punto de encuentro para la práctica deportiva.

El Alcalde resaltó que estas acciones forman parte de un plan integral que involucra recursos municipales, estatales y federales, y que busca seguir impulsando la infraestructura, la imagen urbana y el desarrollo de Monclova. Finalmente, exhortó a los vecinos a cuidar este espacio, recordando que estas inversiones son para el bienestar de las familias y el desarrollo de la comunidad.