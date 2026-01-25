Cuatro de cada 10 saltillenses viven sin una unidad deportiva pública cerca de su casa

Cerca de 40 por ciento de la población saltillense no cuenta actualmente con una unidad deportiva pública que esté cerca de su domicilio, de acuerdo con información del Visor Saltillo.

La herramienta digital permite comparar los 12 polígonos en los que se dividió la ciudad llamados “Macrozonas”, con su respectiva cantidad de habitantes.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Touchdown! Restauranteros de Saltillo proyectan alza en ventas por el Súper Bowl

Esta clasificación en 12 polígonos se hizo al menos desde el 2017 por el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (Implan Saltillo) donde se agruparon las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El “Estudio del Suelo Urbano para la Vivienda Asequible en Saltillo” elaborado por el IMPLAN, describe que las macrozonas se crearon “con el objetivo de facilitar la lectura y ubicación de zonas dentro del área urbana” y que “su conformación surge de un criterio espacial con la finalidad de apoyar en la comparación de distintas áreas de la ciudad”.

De acuerdo a esta clasificación, 346 mil 023 personas viven en macrozonas en las que no existe ninguna unidad deportiva pública, que a diferencia de los parques, cuentan con equipamiento como canchas de futbol, basquetbol, padel o tenis.

La macrozona Oriente, donde se ubican colonias como Mirasierra, Loma Linda, Misión Cerritos o Zaragoza, no cuenta con alguna unidad deportiva pública. En ella viven 101 mil 587 personas.

Respecto al número de habitantes -con 74 mil 646-, en el mismo escenario le sigue la macrozona Norte Oriente, donde se ubican Valle de las Flores, Bonanza, El Toreo y Oceanía.

Colonias como Saltillo 2000, Las Torres, La Valencia o Ankara conforman la macrozona Norte Poniente, que con 65 mil 960 personas, no cuenta con alguna unidad deportiva.

En la macrozona Centro, donde además del Centro Histórico se incluyen colonias como Urdiñola, Zapalinamé y Provivienda, tampoco hay alguna unidad pública. En ella habitan 56 mil 450 saltillenses.

Otra macrozona sin unidad deportiva es la Norte, donde se ubican sectores como Los Silleres, El Campanario, Los Pinos, Alpes, Doctores y Portal de Aragón. Allí viven un total de 37 mil 407 personas.

La macrozona con menos habitantes en la que no hay unidad deportiva pública es la Sur, donde viven 9 mil 973 personas. La conforman colonias como Hacienda Narro y el Ejido La Angostura.

LAS QUE SÍ CUENTAN CON UNIDADES

Con este escenario contrasta el caso de la macrozona Sur Poniente, pues es la que concentra mayor cantidad de unidades deportivas públicas. Se trata del Biblioparque Sur, el Parque Carlos R. González, el Parque Jesús Carranza, el Parque V. Carranza y la unidad Abraham Curbelo.

TE PUEDE INTERESAR: Ruta Recreativa de Saltillo se suma al Día Naranja con jornada contra la violencia de género

En esta macrozona viven 110 mil 496 personas distribuidas en colonias como la 26 de marzo, Girasol, Diana Laura, Bellavista, Burócratas Municipales o Periodistas.

Otra macrozona con más de una unidad pública es la Sur Oriente, con 151 mil 238 habitantes, haciéndola la más poblada de la ciudad. Ahí se encuentran el Deportivo Solidaridad y el el Multideportivo El Sarape, que brindan servicio a colonias como Lomas de Lourdes, Guerrero, Hidalgo, Valle Dorado, Colinas de San Lorenzo, Teresitas, Chapultepec, Los Arcos y Lamadrid.

El Biblioparque Nogales se ubica en la macrozona Centro Oriente, que cuenta con 123 mil 204 habitantes, en colonias como Universidad Pueblo, Nogales, Morelos, Vista Hermosa, Nueva Imagen o Lomas de San Javier.

El Biblioparque Norte brinda servicio a 25 mil 194 personas en la macrozona Industria Norte donde se ubican Virreyes Obrera, Nazario Ortiz, Brisas, Omega y Asturias.

Centro Norte, donde están sectores como República, Latinoamericana o Topochico, suma 26 mil 620 habitantes y se sirve de la Ciudad Deportiva.

La macrozona Poniente, donde viven 81 mil 656 personas en colonias como Panteones, Roma, Isabel Amalia o Valle Universidad, se sirven de La Maquinita.