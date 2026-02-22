Entrega Claudia Sheinbaum programas de Bienestar en San Pedro; se compromete a continuar el proyecto Agua Saludable

Sheinbaum recordó que San Pedro fue en otros tiempos una zona agrícola sumamente productiva, pero actualmente enfrenta retos importantes en materia de desarrollo rural, empleo y salud.

Por ello, la Conagua actualmente implementa sistemas de riego tecnificado tanto en el campo como en los municipios laguneros, con el objetivo de optimizar el uso del líquido y reducir el desperdicio, permitiendo un manejo más eficiente y sustentable del agua en la región.

La mandataria refirió que la construcción de una planta potabilizadora dentro del programa Agua Saludable no alcanzó para llevar agua a todos los poblados y, en ese sentido, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) trabaja para llevar agua potable a todos los municipios laguneros y evitar el desperdicio del líquido, así como agua tecnificada al campo.

SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAH.- El mensaje de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , en su visita a San Pedro para entregar programas del Bienestar, acompañada del gobernador Manolo Jiménez, se comprometió a dar continuidad al proyecto Agua Saludable y llevar el recurso a toda la región, afectada por la sobreexplotación del acuífero principal desde hace décadas.

Ante eso, propuso al gobernador Manolo Jiménez la llegada, a partir de la próxima semana, de un equipo integrado por especialistas de la Conagua y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, quienes atenderán directamente las problemáticas del campo y coordinarán los apoyos necesarios para la recuperación y modernización del sector agropecuario local.

Este equipo técnico realizará un diagnóstico integral para identificar las necesidades primarias y definir estrategias que impulsen la diversificación de cultivos, el fortalecimiento de los sistemas de riego y el acceso sostenible al agua, beneficiando tanto a la cabecera municipal como a las comunidades rurales de toda la zona de La Laguna.

En materia de empleo, la presidenta anunció el envío de un equipo de la Secretaría de Economía, con la misión de fomentar la creación de nuevas fuentes laborales y fortalecer la economía regional. Se busca así detonar el desarrollo económico y ofrecer mejores oportunidades para los habitantes, especialmente para los jóvenes y las familias que han visto disminuir las opciones de trabajo.

Sheinbaum también hizo énfasis en los programas de Bienestar, destacando la pensión para adultos mayores, que este año beneficiará a más de 14 millones de mexicanos en todo el país, quienes reciben un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos como reconocimiento a su aporte a la sociedad.

Asimismo, subrayó la importancia de los apoyos para los jóvenes de preparatoria que estudian en escuelas públicas, así como para jóvenes con discapacidad, reafirmando el compromiso de su gobierno con la inclusión y la equidad social.

Entre los anuncios relevantes, mencionó el programa Salud Casa por Casa, a través del cual personal médico visitará a las personas adultas mayores, con el propósito de prevenir enfermedades crónicas y garantizar el acceso a medicamentos gratuitos para todos, fortaleciendo así la atención primaria y la salud pública en las comunidades más vulnerables.

Para los habitantes de Coahuila, la presidenta confirmó la construcción de nuevos centros de salud, subrayando que la prioridad de su gobierno es el bienestar del pueblo. Destacó que la administración federal trabaja bajo los principios de ser un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, reiterando su cercanía con las necesidades ciudadanas.

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA

En el evento celebrado en el estadio de béisbol de la ciudad, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, detalló que la inversión federal destinada a infraestructura hídrica en la Comarca Lagunera asciende este año a 8 mil 600 millones de pesos.

Explicó que, durante años, la región sufrió problemas de contaminación debido a la extracción de agua a grandes profundidades, lo que provocó la presencia de arsénico y flúor en el suministro. Por este motivo, actualmente se construyen redes troncales para abastecer de agua potable a municipios como Torreón, Viesca, Francisco I. Madero y Matamoros, previendo que las obras concluyan este mes de julio.

Durante su estancia, la presidenta encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar y de la Pensión para Adultos Mayores, refrendando así el apoyo directo a los sectores más vulnerables de la sociedad.