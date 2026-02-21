Entrega Ramos Arizpe obra hidráulica en La Tortuga; garantizan mejor abasto de agua a 46 familias

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe entregó una obra de infraestructura hidráulica en el ejido La Tortuga, como parte del programa “Tú decides”, con una inversión cercana a los 250 mil pesos destinada a fortalecer el acceso y almacenamiento de agua potable en esta comunidad rural.

La intervención responde a una de las principales necesidades planteadas por los propios habitantes y busca garantizar un suministro más eficiente y seguro del vital líquido para las familias del sector.

INFRAESTRUCTURA PARA UN SUMINISTRO MÁS EFICIENTE

La obra consistió en la adquisición y colocación de 4 mil 500 metros de tubería hidráulica para línea de conducción, así como la instalación de dos depósitos de almacenamiento con capacidad de 5 mil litros cada uno. Además, se incorporaron válvulas, conexiones y materiales complementarios necesarios para el funcionamiento integral del sistema.

Con esta infraestructura se beneficia de manera directa a 46 familias, equivalentes a 106 habitantes, quienes ahora contarán con un sistema más confiable para el abastecimiento de agua potable.