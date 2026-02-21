Entrega Ramos Arizpe obra hidráulica en La Tortuga; garantizan mejor abasto de agua a 46 familias

Coahuila
/ 21 febrero 2026
    Entrega Ramos Arizpe obra hidráulica en La Tortuga; garantizan mejor abasto de agua a 46 familias
    Autoridades municipales supervisaron la instalación de la nueva línea de conducción y los depósitos de almacenamiento en el ejido La Tortuga. CORTESÍA

Con inversión cercana a 250 mil pesos, el programa “Tú decides” dotó de tubería y depósitos de almacenamiento a comunidad rural

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe entregó una obra de infraestructura hidráulica en el ejido La Tortuga, como parte del programa “Tú decides”, con una inversión cercana a los 250 mil pesos destinada a fortalecer el acceso y almacenamiento de agua potable en esta comunidad rural.

La intervención responde a una de las principales necesidades planteadas por los propios habitantes y busca garantizar un suministro más eficiente y seguro del vital líquido para las familias del sector.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan limpieza urbana en Ramos Arizpe; intensifican brigadas en colonias y espacios públicos

INFRAESTRUCTURA PARA UN SUMINISTRO MÁS EFICIENTE

La obra consistió en la adquisición y colocación de 4 mil 500 metros de tubería hidráulica para línea de conducción, así como la instalación de dos depósitos de almacenamiento con capacidad de 5 mil litros cada uno. Además, se incorporaron válvulas, conexiones y materiales complementarios necesarios para el funcionamiento integral del sistema.

Con esta infraestructura se beneficia de manera directa a 46 familias, equivalentes a 106 habitantes, quienes ahora contarán con un sistema más confiable para el abastecimiento de agua potable.

La obra hidráulica beneficiará de manera directa a 46 familias, fortaleciendo el acceso al agua potable en esta comunidad rural.
La obra hidráulica beneficiará de manera directa a 46 familias, fortaleciendo el acceso al agua potable en esta comunidad rural. CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino ha señalado que el programa “Tú decides” permite escuchar de manera directa a la ciudadanía y convertir sus prioridades en obras concretas que impactan positivamente en su entorno.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO RURAL

Por su parte, la directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, subrayó que esta acción es resultado del trabajo coordinado entre autoridades y comunidad, al tratarse de una obra prioritaria definida por los propios beneficiarios.

Con esta entrega, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar proyectos que surgen de la participación ciudadana, bajo un modelo que privilegia el bienestar social y el desarrollo equilibrado de las comunidades rurales.

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

