Ramos Arizpe fortalece infraestructura rural en Landeros con el programa ‘Tú Decides’

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 4 febrero 2026
    Ramos Arizpe fortalece infraestructura rural en Landeros con el programa ‘Tú Decides’
    52 habitantes se benefician directamente de estas acciones. FOTO: CORTESÍA

Las obras buscan fortalecer los servicios básicos y la conectividad en la zona rural

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer los servicios básicos y la conectividad en las comunidades rurales, el Gobierno Municipal, a través del programa “Tú Decides”, concluyó la rehabilitación de la pila de almacenamiento de agua potable y de más de seis kilómetros de caminos en Landeros.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el apoyo al campo es una prioridad de su administración, ya que representa un pilar para el desarrollo equilibrado de Ramos Arizpe.

TE PUEDE INTERESAR: Llevan a escuela mensaje contra la violencia de género en Ramos Arizpe

“Un municipio que atiende a su campo crece de manera ordenada y con justicia social. Las comunidades rurales son parte fundamental de nuestra identidad y economía, por eso invertimos en infraestructura que les permita vivir mejor y tener más oportunidades”, señaló.

Entre las acciones realizadas, la pila de almacenamiento recibió recubrimiento con geomembrana termofusionada y geotextil de base, además del cambio de válvulas y accesorios y la aplicación de pintura exterior. Estas mejoras corrigen filtraciones y garantizan un mejor aprovechamiento del agua.

En cuanto a la infraestructura vial, se rehabilitaron cuatro kilómetros y medio del acceso principal a la comunidad y un kilómetro y medio de calles internas, facilitando el traslado de personas, productos y servicios.

$!Se rehabilitó la pila de almacenamiento de agua potable, mejorando su funcionamiento y evitando filtraciones.
Se rehabilitó la pila de almacenamiento de agua potable, mejorando su funcionamiento y evitando filtraciones. FOTO: CORTESÍA

Marybell Georgina Marty Garza, directora de Desarrollo Rural, explicó que estas obras responden directamente a las prioridades definidas por los propios habitantes a través del programa “Tú Decides”.

“Este programa se basa en la participación directa de las y los habitantes. Ellos deciden qué obra es más necesaria y nosotros aplicamos soluciones técnicas que aseguren mayor durabilidad y funcionalidad, como en el caso del sistema de agua y los caminos de Landeros”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR: Presenta Tomás Gutiérrez ‘Ramos Atiende’, asistente virtual por medio de Whatsapp

Con estas acciones, 52 habitantes de la comunidad se benefician directamente, dentro de la estrategia municipal de fortalecer los servicios básicos y la infraestructura rural.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando proyectos que mejoren la calidad de vida en las comunidades rurales de Ramos Arizpe.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Campo
Desarrollo Rural

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Plan a lo seguro

Plan a lo seguro
true

Invasión de 1847: La insultante provocación de Trump a México
true

POLITICÓN: Morena cambia las reglas... La 4T en Coahuila apostará sus plurinominales a operadores de base
Cámaras urbanas captaron el momento en que tres sujetos agredieron a dos jóvenes en la colonia República.

Videovigilancia exhibe agresión y permite detención de tres jóvenes en Saltillo
La política exterior de Trump, destaca HRW, “ha trastocado los cimientos del orden basado en normas”, lo que afecta los derechos humanos.

Alerta HRW de desorden mundial debido a Trump
Autoridades deportivas, asociaciones y cuerpos arbitrales dialogaron sobre la estructura y regulación del Flag Football en la Región Centro.

AFAEC y Deporte de Monclova fortalecen coordinación para el desarrollo del Flag Football
Walmart hace historia al superar el billón de dólares en valor de mercado, consolidándose como el primer minorista tradicional en unirse al exclusivo club de los gigantes tecnológicos.

De minorista tradicional a gigante tecnológico: Walmart alcanza la valuación billonaria
Mientras que los agentes locales pueden ser demandados bajo la Sección 1983, los oficiales federales como los de ICE gozan de una inmunidad que nuevas propuestas legales buscan limitar.

Un viejo artículo legal podría ser clave para responsabilizar a los agentes del ICE