Ramos Arizpe fortalece infraestructura rural en Landeros con el programa ‘Tú Decides’

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer los servicios básicos y la conectividad en las comunidades rurales, el Gobierno Municipal, a través del programa “Tú Decides”, concluyó la rehabilitación de la pila de almacenamiento de agua potable y de más de seis kilómetros de caminos en Landeros.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el apoyo al campo es una prioridad de su administración, ya que representa un pilar para el desarrollo equilibrado de Ramos Arizpe.

“Un municipio que atiende a su campo crece de manera ordenada y con justicia social. Las comunidades rurales son parte fundamental de nuestra identidad y economía, por eso invertimos en infraestructura que les permita vivir mejor y tener más oportunidades”, señaló.

Entre las acciones realizadas, la pila de almacenamiento recibió recubrimiento con geomembrana termofusionada y geotextil de base, además del cambio de válvulas y accesorios y la aplicación de pintura exterior. Estas mejoras corrigen filtraciones y garantizan un mejor aprovechamiento del agua.

En cuanto a la infraestructura vial, se rehabilitaron cuatro kilómetros y medio del acceso principal a la comunidad y un kilómetro y medio de calles internas, facilitando el traslado de personas, productos y servicios.