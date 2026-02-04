Ramos Arizpe fortalece infraestructura rural en Landeros con el programa ‘Tú Decides’
Las obras buscan fortalecer los servicios básicos y la conectividad en la zona rural
RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer los servicios básicos y la conectividad en las comunidades rurales, el Gobierno Municipal, a través del programa “Tú Decides”, concluyó la rehabilitación de la pila de almacenamiento de agua potable y de más de seis kilómetros de caminos en Landeros.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el apoyo al campo es una prioridad de su administración, ya que representa un pilar para el desarrollo equilibrado de Ramos Arizpe.
“Un municipio que atiende a su campo crece de manera ordenada y con justicia social. Las comunidades rurales son parte fundamental de nuestra identidad y economía, por eso invertimos en infraestructura que les permita vivir mejor y tener más oportunidades”, señaló.
Entre las acciones realizadas, la pila de almacenamiento recibió recubrimiento con geomembrana termofusionada y geotextil de base, además del cambio de válvulas y accesorios y la aplicación de pintura exterior. Estas mejoras corrigen filtraciones y garantizan un mejor aprovechamiento del agua.
En cuanto a la infraestructura vial, se rehabilitaron cuatro kilómetros y medio del acceso principal a la comunidad y un kilómetro y medio de calles internas, facilitando el traslado de personas, productos y servicios.
Marybell Georgina Marty Garza, directora de Desarrollo Rural, explicó que estas obras responden directamente a las prioridades definidas por los propios habitantes a través del programa “Tú Decides”.
“Este programa se basa en la participación directa de las y los habitantes. Ellos deciden qué obra es más necesaria y nosotros aplicamos soluciones técnicas que aseguren mayor durabilidad y funcionalidad, como en el caso del sistema de agua y los caminos de Landeros”, indicó.
Con estas acciones, 52 habitantes de la comunidad se benefician directamente, dentro de la estrategia municipal de fortalecer los servicios básicos y la infraestructura rural.
El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando proyectos que mejoren la calidad de vida en las comunidades rurales de Ramos Arizpe.