Refuerza Javier Díaz limpieza y recuperación de espacios públicos en colonias de Saltillo

Con el objetivo de fortalecer las condiciones de salubridad, seguridad y entorno urbano, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, desplegó brigadas de limpieza en distintos callejones del fraccionamiento Mirasierra. Cuadrillas del programa “Aquí andamos” realizaron el retiro de basura, escombro y desechos orgánicos, además de labores de deshierbe, barrido manual y limpieza integral en pasillos que, por su ubicación y características, suelen convertirse en puntos de riesgo para la población. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo refuerza seguridad en bancos y cajeros con policías y binomios caninos K9 Las acciones se concentraron en los espacios ubicados entre las calles 14 y 12, así como entre la 25 y 27; además del tramo comprendido entre la calle 29 y el bulevar Mirasierra. El Edil destacó que la limpieza de callejones es una medida preventiva clave para evitar la proliferación de fauna nociva, disminuir malos olores, reducir riesgos sanitarios y mejorar la imagen urbana, al tiempo que contribuye a reforzar la seguridad en estos sectores habitacionales.

“Con estas acciones, la presente administración refrenda el compromiso de mantener una ciudad más ordenada, limpia y segura; además de trabajar de manera permanente en la atención y recuperación de espacios públicos que impactan directamente en la calidad de vida de nuestras familias”, expresó Díaz González. El Ayuntamiento exhortó a la ciudadanía a colaborar en el mantenimiento de estos espacios y a reportar puntos que requieran intervención a través del ChatBot oficial en el número 844-160-08-08, como parte de un esfuerzo corresponsable por un mejor Saltillo. REHABILITAN PLAZAS Y ÁREAS VERDES En el marco de la estrategia municipal orientada a promover el deporte y fortalecer la convivencia comunitaria, personal del Ayuntamiento intervino áreas verdes y plazas públicas en la colonia Jardines del Lago.

Brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable llevaron a cabo trabajos de deshierbe, rastrilleo y barrido manual para eliminar basura y desechos orgánicos, con el propósito de generar entornos propicios para la actividad física y la convivencia familiar. Vecinos de las calles Ingeniero Jesús de Valle, Pedro Cerda y la lateral Jesús Valdés Sánchez fueron testigos de estas labores, que buscan dignificar los espacios públicos en distintos puntos de la capital coahuilense. TE PUEDE INTERESAR: Refuerza Ayuntamiento de Saltillo pavimentación, espacios públicos y seguridad en el sector Misión Cerritos De manera complementaria, cuadrillas de “Aquí andamos” pintaron y embellecieron la fuente ubicada en la Plaza Afición Sarapera, además de rehabilitar el sistema de riego del área verde situada entre los bulevares Nazario S. Ortiz Garza y Francisco Coss, en la zona centro.