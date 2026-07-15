Entregan 45 becas para fortalecer la atención a personas con discapacidad en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El respaldo a las personas con discapacidad se mantiene como una de las prioridades de los gobiernos estatal y municipal. Como parte de esa estrategia, entregaron 45 becas destinadas a fortalecer la atención, rehabilitación y desarrollo de este sector de la población. Los apoyos representan una inversión de 450 mil pesos y forman parte de las acciones coordinadas entre el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, el DIF Coahuila, encabezado por Liliana Salinas Valdés, y el DIF Ramos Arizpe, presidido por Teresita Escalante Contreras.

APOYAN REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN Las becas permitirán que las personas beneficiarias y sus familias continúen con tratamientos especializados, procesos de rehabilitación y acciones orientadas a mejorar su desarrollo personal, al tiempo que fortalecen las políticas de inclusión social impulsadas en el municipio. Las autoridades señalaron que este programa forma parte de una estrategia integral para ampliar las oportunidades de desarrollo de las personas con discapacidad y brindar herramientas que favorezcan su bienestar y participación en la comunidad. La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, destacó que estas acciones responden al trabajo permanente que realiza la institución para atender de manera cercana las necesidades de los grupos vulnerables.

”En el DIF, como ha sido una constante en la administración del alcalde Tomás Gutiérrez, trabajamos todos los días muy de cerca con las familias, escuchando sus necesidades y buscando soluciones que realmente impacten de manera positiva en su calidad de vida. Estas becas representan una oportunidad importante para quienes requieren apoyo y seguimiento especializado”, expresó. Escalante Contreras subrayó que la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Municipio ha permitido ampliar la cobertura de los programas dirigidos a personas con discapacidad, consolidando una red de atención integral que favorece su inclusión y el desarrollo de sus capacidades. Con este tipo de acciones, las autoridades estatales y municipales buscan fortalecer la política social enfocada en la atención de los sectores más vulnerables y mejorar las condiciones de vida de las familias de Ramos Arizpe.