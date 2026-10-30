Entregan aparatos auditivos a 399 personas en Coahuila

Un total de 399 personas de distintos municipios de Coahuila fueron beneficiadas con la entrega de aparatos auditivos como parte de las Jornadas de Aparatos Auditivos 2026, organizadas por el Gobierno del Estado a través del DIF Coahuila y en coordinación con dependencias estatales y municipales. La estrategia se desarrolló en dos regiones para facilitar el acceso de la población a estos dispositivos. En Torreón se atendió a 131 personas provenientes de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Sierra Mojada y el propio municipio.

Posteriormente, en Saltillo se contempló la atención de 268 beneficiarios de Arteaga, General Cepeda, Parras, Ramos Arizpe, San Juan de Sabinas y la capital del estado. La iniciativa es coordinada por el DIF Coahuila, la Secretaría de Salud, el Patrimonio de la Beneficencia Pública de Coahuila, Mejora Coahuila y los sistemas DIF municipales, como parte de las acciones de asistencia social impulsadas por la administración estatal. BUSCAN AMPLIAR LA ATENCIÓN AUDITIVA La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, señaló que estos dispositivos representan una oportunidad para mejorar la comunicación, la convivencia familiar y la participación social de quienes enfrentan dificultades auditivas.

“Escuchar es mucho más que percibir sonidos; significa tener la oportunidad de comunicarnos con nuestros seres queridos, aprender, compartir experiencias y participar activamente en nuestra comunidad. Por eso, estas jornadas tienen un valor tan importante: detrás de cada aparato auditivo hay una persona y una familia que pueden encontrar nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida”, expresó. Además de la entrega de dispositivos, el programa contempla la incorporación de tres audiómetros marca Audiometer AD629 para fortalecer la capacidad de atención en Coahuila.

Estos equipos serán recibidos mediante el instrumento jurídico correspondiente y posteriormente podrán entregarse en comodato, a través de la Unidad de Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de Coahuila, para que sean utilizados por personal de salud.

La incorporación de los audiómetros permitirá ampliar las herramientas disponibles para la evaluación de la capacidad auditiva y fortalecer los servicios especializados que se ofrecen a la población. Con estas acciones, las instituciones participantes buscan reducir las barreras de comunicación que enfrentan las personas con discapacidad auditiva y facilitar su desenvolvimiento en los ámbitos familiar, educativo, social y comunitario.