Enfermedades del corazón cobraron mil 898 vidas en La Laguna durante 2025

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    Enfermedades del corazón cobraron mil 898 vidas en La Laguna durante 2025
    Adultos mayores concentran el mayor número de decesos en La Laguna, según encuesta del INEGI. SANDRA GÓMEZ

Diabetes mellitus y cáncer son otros de los males que figuran como principal causa de muerte

TORREÓN, COAH.- Las enfermedades del corazón provocaron mil 898 fallecimientos en la zona metropolitana de La Laguna durante 2025 y se mantuvieron como la principal causa de muerte. La cifra forma parte de las 6 mil 584 defunciones registradas en la región ese año, equivalentes a un promedio de 18 al día.

La diabetes mellitus y el cáncer ocuparon el segundo y tercer lugar, con mil 126 y 946 decesos, respectivamente, de acuerdo con el análisis difundido por el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) de La Laguna, elaborado con estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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El registro también muestra que 7 de cada 10 personas fallecidas tenían más de 60 años, por lo que los adultos mayores concentraron la mayor proporción de las defunciones reportadas en la zona metropolitana.

Después de los padecimientos del corazón, la diabetes y el cáncer, las enfermedades respiratorias aparecen entre las causas con mayor número de víctimas, con 708 muertes, seguidas por las del sistema digestivo, que sumaron 599.

Los accidentes y suicidios acumularon 313 fallecimientos; las enfermedades genitourinarias, 311, y las infecciosas y parasitarias, 182. A estos registros se agregaron 140 decesos por padecimientos del sistema nervioso y 69 por afecciones perinatales.

Aunque las enfermedades crónico-degenerativas mantienen un peso importante en la mortalidad regional, el total de defunciones de 2025 fue el más bajo del periodo de 2017 a 2025 considerado en el comparativo del CCI Laguna.

El punto más alto se presentó en 2020, durante la emergencia sanitaria por COVID-19, cuando se contabilizaron 12 mil 999 fallecimientos. Al año siguiente, el registro bajó a 9 mil 566 y en 2022 se ubicó en 8 mil 866.

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Para 2023 se reportaron 8 mil 207 muertes, mientras que en 2024 hubo un repunte a 8 mil 436. La reducción se retomó en 2025, con las 6 mil 584 defunciones documentadas por el INEGI.

Así, el balance regional combina una disminución en el número total de fallecimientos con el predominio de las enfermedades del corazón, la diabetes y el cáncer, que permanecen al frente de las causas de muerte en La Laguna.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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