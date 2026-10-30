Enfermedades del corazón cobraron mil 898 vidas en La Laguna durante 2025

La diabetes mellitus y el cáncer ocuparon el segundo y tercer lugar, con mil 126 y 946 decesos, respectivamente, de acuerdo con el análisis difundido por el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) de La Laguna, elaborado con estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

TORREÓN, COAH.- Las enfermedades del corazón provocaron mil 898 fallecimientos en la zona metropolitana de La Laguna durante 2025 y se mantuvieron como la principal causa de muerte. La cifra forma parte de las 6 mil 584 defunciones registradas en la región ese año, equivalentes a un promedio de 18 al día.

El registro también muestra que 7 de cada 10 personas fallecidas tenían más de 60 años, por lo que los adultos mayores concentraron la mayor proporción de las defunciones reportadas en la zona metropolitana.

Después de los padecimientos del corazón, la diabetes y el cáncer, las enfermedades respiratorias aparecen entre las causas con mayor número de víctimas, con 708 muertes, seguidas por las del sistema digestivo, que sumaron 599.

Los accidentes y suicidios acumularon 313 fallecimientos; las enfermedades genitourinarias, 311, y las infecciosas y parasitarias, 182. A estos registros se agregaron 140 decesos por padecimientos del sistema nervioso y 69 por afecciones perinatales.

Aunque las enfermedades crónico-degenerativas mantienen un peso importante en la mortalidad regional, el total de defunciones de 2025 fue el más bajo del periodo de 2017 a 2025 considerado en el comparativo del CCI Laguna.

El punto más alto se presentó en 2020, durante la emergencia sanitaria por COVID-19, cuando se contabilizaron 12 mil 999 fallecimientos. Al año siguiente, el registro bajó a 9 mil 566 y en 2022 se ubicó en 8 mil 866.