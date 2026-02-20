Entregan material escolar y minisplits a más de 700 alumnos del Conalep Monclova

Coahuila
/ 20 febrero 2026
    Entregan material escolar y minisplits a más de 700 alumnos del Conalep Monclova
    El alcalde Carlos Villarreal y autoridades de Conalep Coahuila encabezaron la entrega de material escolar y minisplits en el plantel Monclova. CORTESÍA
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

El Ayuntamiento de Monclova y autoridades estatales fortalecen la infraestructura y equipamiento del plantel para mejorar condiciones académicas

MONCLOVA, COAH.- En el arranque del nuevo semestre, el alcalde Carlos Villarreal, junto con el director estatal del Conalep Coahuila, Alfio Vega, encabezó la entrega de material escolar y equipos minisplit al plantel Conalep Monclova, en beneficio directo de más de 700 estudiantes.

La dotación de insumos y equipamiento forma parte de una estrategia de colaboración entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado orientada a fortalecer la Educación Media Superior y elevar la calidad de los espacios de aprendizaje.

$!Más de 700 estudiantes del Conalep Monclova fueron beneficiados con el nuevo equipamiento para mejorar sus condiciones de aprendizaje.
Más de 700 estudiantes del Conalep Monclova fueron beneficiados con el nuevo equipamiento para mejorar sus condiciones de aprendizaje. CORTESÍA

MEJORES CONDICIONES PARA EL DESEMPEÑO ACADÉMICO

Durante el evento se subrayó que el equipamiento contribuirá a generar entornos más adecuados dentro de las aulas, particularmente ante las condiciones climáticas de la región, además de dotar a las y los alumnos de herramientas que impacten positivamente en su rendimiento escolar.

Las autoridades coincidieron en que invertir en infraestructura educativa no solo mejora la experiencia académica inmediata, sino que incide en la permanencia escolar y en la formación técnica de los jóvenes.

EDUCACIÓN COMO EJE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal afirmó que el fortalecimiento del sector educativo constituye una apuesta estratégica para el presente y el futuro de Monclova, al permitir que las nuevas generaciones desarrollen competencias que faciliten su inserción en el mercado laboral.

$!Los alumnos del Conalep Monclova agradecieron los apoyos otorgados por la administración municipal.
Los alumnos del Conalep Monclova agradecieron los apoyos otorgados por la administración municipal. CORTESÍA

“Respaldar a nuestras y nuestros jóvenes es construir una ciudad más preparada y competitiva. Desde el Gobierno Municipal continuaremos trabajando para generar mejores condiciones que impulsen su formación y desarrollo”, expresó.

En el acto estuvieron presentes Deyanira Terrazas, directora del plantel; Esra Cavazos, coordinadora de Mejora en Monclova; José Cerda, coordinador regional de Mejora; y Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos en la Región Centro.

El Ayuntamiento reiteró su compromiso de mantener el trabajo conjunto con las instancias estatales y las instituciones educativas, a fin de consolidar acciones que fortalezcan la formación técnica y contribuyan al desarrollo integral de la juventud monclovense.

