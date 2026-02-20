Entregan material escolar y minisplits a más de 700 alumnos del Conalep Monclova

MONCLOVA, COAH.- En el arranque del nuevo semestre, el alcalde Carlos Villarreal, junto con el director estatal del Conalep Coahuila, Alfio Vega, encabezó la entrega de material escolar y equipos minisplit al plantel Conalep Monclova, en beneficio directo de más de 700 estudiantes. La dotación de insumos y equipamiento forma parte de una estrategia de colaboración entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado orientada a fortalecer la Educación Media Superior y elevar la calidad de los espacios de aprendizaje.

MEJORES CONDICIONES PARA EL DESEMPEÑO ACADÉMICO Durante el evento se subrayó que el equipamiento contribuirá a generar entornos más adecuados dentro de las aulas, particularmente ante las condiciones climáticas de la región, además de dotar a las y los alumnos de herramientas que impacten positivamente en su rendimiento escolar. Las autoridades coincidieron en que invertir en infraestructura educativa no solo mejora la experiencia académica inmediata, sino que incide en la permanencia escolar y en la formación técnica de los jóvenes. EDUCACIÓN COMO EJE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal afirmó que el fortalecimiento del sector educativo constituye una apuesta estratégica para el presente y el futuro de Monclova, al permitir que las nuevas generaciones desarrollen competencias que faciliten su inserción en el mercado laboral.