Convenio abre acceso a programas de Mejora Coahuila para comercios del Centro Histórico

Saltillo
/ 19 febrero 2026
    Convenio abre acceso a programas de Mejora Coahuila para comercios del Centro Histórico
    Autoridades de Mejora Coahuila y la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo firmaron un convenio que permitirá a trabajadores y negocios acceder a programas estatales, además de ofrecer descuentos a usuarios de la tarjeta “La mera mera”. SARAH ESTRADA

Más de 600 negocios y cerca de 3 mil empleos podrán vincularse a apoyos y facilidades de gestión; además, establecimientos participantes otorgarán descuentos a usuarios de la tarjeta ‘La mera mera’

Comerciantes y trabajadores del Centro Histórico de Saltillo tendrán acceso directo a programas estatales de apoyo mediante un convenio firmado entre Mejora Coahuila y la Asociación de Comerciantes del primer cuadro de la ciudad.

El acuerdo permitirá que negocios afiliados se integren a los programas de la estrategia estatal y accedan a apoyos, facilidades administrativas y acompañamiento institucional para sus actividades.

“Es un convenio de colaboración donde se ofrecen los programas de Mejora Coahuila; hoy refrendamos este compromiso con trabajo y con acción, con hechos, no con palabras”, comentó Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de la estrategia estatal.

El convenio contempla, por un lado, que los trabajadores del Centro Histórico puedan acceder a distintos apoyos de la estrategia estatal y, por otro, que los comercios participantes otorguen descuentos a quienes cuenten con la tarjeta “La mera mera”.

“Hoy este convenio de colaboración también se suman los comercios a la tarjeta de ‘La mera mera’, en donde nos otorgan descuentos a quien la tengan y que con esto sigamos fortaleciendo los programas en torno a mejorar la economía y la calidad de vida”, afirmó Elizondo.

Christian Duarte, representante de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, destacó los beneficios del convenio con Mejora Coahuila.
Christian Duarte, representante de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, destacó los beneficios del convenio con Mejora Coahuila. SARAH ESTRADA

Del lado de los comerciantes, se destacó que el beneficio directo de los programas estatales se enfocará principalmente en los trabajadores de los negocios afiliados. “Lo principalmente es para los trabajadores de los comercios”, comentó Christian Duarte, representante de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo.

Agregó que esta coordinación permitirá atender con mayor rapidez gestiones cotidianas de los comercios. Entre los beneficios se contemplan facilidades de pago, trámites y acompañamiento administrativo.

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico agrupa actualmente a más de 600 negocios, que en conjunto generan alrededor de 3 mil empleos en el primer cuadro de la ciudad. “Se tara de fortalecer todo el empleo que se genera”, concluyó Duarte.

