Convenio abre acceso a programas de Mejora Coahuila para comercios del Centro Histórico

Comerciantes y trabajadores del Centro Histórico de Saltillo tendrán acceso directo a programas estatales de apoyo mediante un convenio firmado entre Mejora Coahuila y la Asociación de Comerciantes del primer cuadro de la ciudad.

El acuerdo permitirá que negocios afiliados se integren a los programas de la estrategia estatal y accedan a apoyos, facilidades administrativas y acompañamiento institucional para sus actividades.

“Es un convenio de colaboración donde se ofrecen los programas de Mejora Coahuila; hoy refrendamos este compromiso con trabajo y con acción, con hechos, no con palabras”, comentó Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de la estrategia estatal.

El convenio contempla, por un lado, que los trabajadores del Centro Histórico puedan acceder a distintos apoyos de la estrategia estatal y, por otro, que los comercios participantes otorguen descuentos a quienes cuenten con la tarjeta “La mera mera”.

“Hoy este convenio de colaboración también se suman los comercios a la tarjeta de ‘La mera mera’, en donde nos otorgan descuentos a quien la tengan y que con esto sigamos fortaleciendo los programas en torno a mejorar la economía y la calidad de vida”, afirmó Elizondo.