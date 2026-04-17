Entregan obra de interconexión de agua en ejido Huachichil, en Arteaga

ARTEAGA, COAH.- Como parte de las acciones para fortalecer los servicios básicos, el Gobierno Municipal de Arteaga, encabezado por la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, entregó la obra de interconexión de agua en la colonia Colosio, ubicada en el ejido Huachichil, en beneficio directo de decenas de familias. Durante el evento, autoridades municipales, ejidales y habitantes del sector se dieron cita para atestiguar la puesta en marcha de esta infraestructura hidráulica, considerada clave para garantizar el acceso continuo y digno al agua potable.

En su mensaje, la alcaldesa destacó que el abastecimiento de agua es una prioridad para su administración, al señalar que este tipo de obras reflejan el compromiso del Gobierno Municipal 2025-2027, enfocado en mejorar la calidad de vida mediante servicios públicos eficientes.

“El acceso al agua no es un privilegio, es un derecho. Hoy damos respuesta a una necesidad histórica de esta comunidad, reafirmando que en Arteaga trabajamos para todas y todos, sin dejar a nadie atrás”, expresó. En el evento participaron beneficiarios, así como el comisario ejidal, Carlos Sánchez; la regidora de Huachichil, Lily Moncada; y miembros de la mesa directiva ejidal Mejora Arteaga, quienes coincidieron en la importancia de esta obra para el desarrollo social de la comunidad.

La interconexión permitirá optimizar la distribución del agua en la colonia, reducir problemas de desabasto y fortalecer la infraestructura hidráulica del municipio. Con esta acción, el Gobierno Municipal de Arteaga reiteró su compromiso de atender las necesidades prioritarias de la población y avanzar hacia un municipio más equitativo y con mejores condiciones de vida.

Publicidad