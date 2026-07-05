México vs. Inglaterra: Las mejores fotografías para revivir los octavos de final del Mundial 2026

México vs. Inglaterra: Las mejores fotografías para revivir los octavos de final del Mundial 2026

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Omar Saucedo
por Omar Saucedo
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

La Selección Mexicana demostró su juego y estrategia en el estadio de la Ciudad de México, acompañado de una afición que confirmó su apoyo y pasión por este deporte

Deportes
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Desde el coloso de Santa Úrsula en la capital de México, VANGUARDIA te hace un recuento de los instantes que enmarcaron este juego decisivo entre nuestra Selección Nacional e Inglaterra, en medio de los octavos de final en el torneo Mundial de la FIFA 2026.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/renuncias-mentiras-piadosas-y-viajes-desde-nueva-york-asi-llegaron-los-aficionados-al-mexico-vs-inglaterra-GI21926011

PESE A LA LLUVIA... LA AFICIÓN SE MANTUVO

  • $!La afición tricolor pinta las tribunas de verde, blanco y rojo durante el esperado duelo ante Inglaterra.
    La afición tricolor pinta las tribunas de verde, blanco y rojo durante el esperado duelo ante Inglaterra. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!Abelito y Aldo de Nigris fueron vistos conviviendo con la afición tricolor en el coloso de Santa Úrsula.
    Abelito y Aldo de Nigris fueron vistos conviviendo con la afición tricolor en el coloso de Santa Úrsula. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!Un espectacular ambiente envuelve el estadio antes del arranque del compromiso entre México e Inglaterra.
    Un espectacular ambiente envuelve el estadio antes del arranque del compromiso entre México e Inglaterra. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!Aficionados mexicanos muestran con orgullo la bandera nacional durante el encuentro.
    Aficionados mexicanos muestran con orgullo la bandera nacional durante el encuentro. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!Aficionados mexicanos muestran con orgullo la bandera nacional durante el encuentro.
    Aficionados mexicanos muestran con orgullo la bandera nacional durante el encuentro. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!La afición mexicana no deja de alentar pese a la presión del rival.
    La afición mexicana no deja de alentar pese a la presión del rival. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!El México-Inglaterra se llevó a cabo entre protocolos activos por riesgo de tormenta eléctrica.
    El México-Inglaterra se llevó a cabo entre protocolos activos por riesgo de tormenta eléctrica. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA

¿Y SI SÍ?

  • $!La Selección Mexicana canta el himno nacional.
    La Selección Mexicana canta el himno nacional. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!Inglaterra canta el himno nacional.
    Inglaterra canta el himno nacional. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!México e Inglaterra protagonizan un intenso duelo por un lugar en los cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026.
    México e Inglaterra protagonizan un intenso duelo por un lugar en los cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!Un jugador mexicano disputa el balón ante la férrea marca de un futbolista inglés.
    Un jugador mexicano disputa el balón ante la férrea marca de un futbolista inglés. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!La selección mexicana busca abrir espacios frente a la ordenada defensa de Inglaterra.
    La selección mexicana busca abrir espacios frente a la ordenada defensa de Inglaterra. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!Inglaterra presiona la salida del Tricolor durante el encuentro.
    Inglaterra presiona la salida del Tricolor durante el encuentro. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!La defensa nacional rechaza un centro inglés que amenazaba con abrir el marcador.
    La defensa nacional rechaza un centro inglés que amenazaba con abrir el marcador. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!Los futbolistas de ambas selecciones pelean con intensidad cada balón dividido.
    Los futbolistas de ambas selecciones pelean con intensidad cada balón dividido. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!El encuentro se caracteriza por la alta intensidad física y táctica de ambos equipos.
    El encuentro se caracteriza por la alta intensidad física y táctica de ambos equipos. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!Inglaterra celebra su primer gol en los octavos de final.
    Inglaterra celebra su primer gol en los octavos de final. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!Los jugadores mexicanos luchan por recuperar el control del balón en la media cancha.
    Los jugadores mexicanos luchan por recuperar el control del balón en la media cancha. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!El arquero mexicano interviene oportunamente para evitar el peligro en su área.
    El arquero mexicano interviene oportunamente para evitar el peligro en su área. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!México adelanta líneas en busca de acercarse al área inglesa.
    México adelanta líneas en busca de acercarse al área inglesa. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!Un choque entre jugadores obliga a detener momentáneamente las acciones.
    Un choque entre jugadores obliga a detener momentáneamente las acciones. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!Los futbolistas mexicanos muestran entrega en cada sector del terreno de juego.
    Los futbolistas mexicanos muestran entrega en cada sector del terreno de juego. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!Julián Quiñones disputa el esférico en el campo.
    Julián Quiñones disputa el esférico en el campo. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!La velocidad marca una de las ofensivas del conjunto tricolor.
    La velocidad marca una de las ofensivas del conjunto tricolor. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!Inglaterra encuentra espacios para generar peligro frente al arco mexicano.
    Inglaterra encuentra espacios para generar peligro frente al arco mexicano. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!Un defensor mexicano despeja el balón antes de que llegue un atacante inglés.
    Un defensor mexicano despeja el balón antes de que llegue un atacante inglés. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!El partido mantiene un ritmo intenso de principio a fin.
    El partido mantiene un ritmo intenso de principio a fin. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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