México vs. Inglaterra: Las mejores fotografías para revivir los octavos de final del Mundial 2026
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La Selección Mexicana demostró su juego y estrategia en el estadio de la Ciudad de México, acompañado de una afición que confirmó su apoyo y pasión por este deporte
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Desde el coloso de Santa Úrsula en la capital de México, VANGUARDIA te hace un recuento de los instantes que enmarcaron este juego decisivo entre nuestra Selección Nacional e Inglaterra, en medio de los octavos de final en el torneo Mundial de la FIFA 2026.
https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/renuncias-mentiras-piadosas-y-viajes-desde-nueva-york-asi-llegaron-los-aficionados-al-mexico-vs-inglaterra-GI21926011
PESE A LA LLUVIA... LA AFICIÓN SE MANTUVO
¿Y SI SÍ?