Entregan rehabilitación de dispensario médico en Jiménez, Coahuila

Durante el evento, la presidenta municipal destacó que esta obra representa un espacio importante para la atención de la salud de las familias del sector, además de reconocer el legado humano de Hermila Segura Agüero.

JIMÉNEZ, COAH.- La alcaldesa Claudia Maribel González encabezó la entrega de la rehabilitación y el nombramiento del Dispensario Médico “Sra. Hermila Segura Agüero” en el ejido Madero del Río, en homenaje a una mujer recordada por su vocación de servicio y apoyo a la comunidad.

“Hoy vivimos un momento muy especial en Madero del Río. La señora Hermila será siempre recordada por su gran corazón, por su disposición de ayudar a quien lo necesitara y por servir sin esperar nada a cambio”, expresó.

La alcaldesa señaló que, con este nombramiento, se busca mantener viva la memoria de una mujer que dejó una profunda huella entre los habitantes del ejido gracias a su solidaridad y compromiso con los demás.

Asimismo, resaltó que el legado de Hermila Segura Agüero continúa inspirando a las autoridades y a la comunidad a seguir construyendo una sociedad más humana, unida y solidaria.

Habitantes del ejido participaron en la ceremonia de entrega del dispensario, donde reconocieron la importancia de contar con espacios dignos para la atención médica y agradecer el homenaje realizado a una figura apreciada en la comunidad.