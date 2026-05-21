Entregan rehabilitación de dispensario médico en Jiménez, Coahuila

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    Entregan rehabilitación de dispensario médico en Jiménez, Coahuila
    Reconocen legado de Hermila Segura Agüero en ejido de Jiménez. CORTESÍA

Rinden homenaje a Hermila Segura Agüero con nombramiento

JIMÉNEZ, COAH.- La alcaldesa Claudia Maribel González encabezó la entrega de la rehabilitación y el nombramiento del Dispensario Médico “Sra. Hermila Segura Agüero” en el ejido Madero del Río, en homenaje a una mujer recordada por su vocación de servicio y apoyo a la comunidad.

Durante el evento, la presidenta municipal destacó que esta obra representa un espacio importante para la atención de la salud de las familias del sector, además de reconocer el legado humano de Hermila Segura Agüero.

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“Hoy vivimos un momento muy especial en Madero del Río. La señora Hermila será siempre recordada por su gran corazón, por su disposición de ayudar a quien lo necesitara y por servir sin esperar nada a cambio”, expresó.

La alcaldesa señaló que, con este nombramiento, se busca mantener viva la memoria de una mujer que dejó una profunda huella entre los habitantes del ejido gracias a su solidaridad y compromiso con los demás.

Asimismo, resaltó que el legado de Hermila Segura Agüero continúa inspirando a las autoridades y a la comunidad a seguir construyendo una sociedad más humana, unida y solidaria.

Habitantes del ejido participaron en la ceremonia de entrega del dispensario, donde reconocieron la importancia de contar con espacios dignos para la atención médica y agradecer el homenaje realizado a una figura apreciada en la comunidad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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