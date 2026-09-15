Entregan techumbre y equipamiento a Escuela Primaria Dolores Jiménez y Muro en Ramos Arizpe

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    Entregan techumbre y equipamiento a Escuela Primaria Dolores Jiménez y Muro en Ramos Arizpe
    El programa En Tu Escuela Tú Eliges realizó sus entregas 64 y 65 en el plantel, correspondientes a los turnos matutino y vespertino. CORTESÍA

La techumbre beneficiará a 770 estudiantes de los turnos matutino y vespertino al proporcionar un espacio protegido para sus actividades

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Escuela Primaria Dolores Jiménez y Muro, ubicada en la colonia Parajes de los Pinos, en Ramos Arizpe, recibió una nueva techumbre y equipamiento para sus dos turnos, como parte de acciones coordinadas entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento.

Mejora Coahuila entregó una techumbre de 300 metros cuadrados que será utilizada por los 770 alumnos del plantel para actividades escolares y como espacio de protección ante las condiciones climáticas.

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La obra fue gestionada por Gabriel Elizondo Pérez, quien actualmente se desempeña como senador de la República y anteriormente fue coordinador de esta acción. Durante el evento, señaló que la construcción respondió a una solicitud planteada por las familias de la comunidad escolar.

“Esta gestión es gracias a continuar con lo que nuestro gobernador nos indicó, que es poner atención al sentir y pensar de la gente. Ustedes pusieron la gestión de la techumbre sobre la mesa porque están comprometidos con sus hijos, y nosotros cumplimos porque invertir en nuestras escuelas es invertir en el futuro”, señaló.

Durante la jornada también se realizaron las entregas 64 y 65 del programa municipal En Tu Escuela Tú Eliges, correspondientes a los turnos matutino y vespertino de la primaria.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que mediante este programa cada plantel selecciona el equipamiento que requiere de acuerdo con sus necesidades. En esta ocasión, la escuela recibió pantallas, proyectores, bocinas, mobiliario, equipo tecnológico y herramientas para las actividades escolares.

$!La escuela recibió equipamiento elegido de acuerdo con sus necesidades, entre ellos pantallas, proyectores, bocinas, mobiliario y equipo tecnológico.
La escuela recibió equipamiento elegido de acuerdo con sus necesidades, entre ellos pantallas, proyectores, bocinas, mobiliario y equipo tecnológico. CORTESÍA

El edil señaló que Ramos Arizpe cuenta con 175 escuelas y una matrícula de alrededor de 31 mil alumnos, además de destacar la coordinación con el Gobierno del Estado para la atención de los planteles.

“Tenemos 175 escuelas en el municipio y tenemos 31 mil alumnos que todos los días van a las escuelas a prepararse y trascender, y estamos atendiendo de manera integral con estos programas, pero además con la entrega de apoyos como útiles escolares para este regreso a clases; esto es posible gracias a la coordinación y respaldo que tenemos con el Estado, por eso en la educación, ¡Ramos va pa’ delante!”, expresó.

En el evento participaron María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva; Edna Ileana Dávalos Elizondo, diputada local; Jorge Alberto Piñones Arsuaga, coordinador general de Mejora Coahuila; Chema Morales Padilla, administrador fiscal general; y Julio Iván Long Hernández, director del ICIFED.

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AGUA PURIFICADA PARA PARAJES DE LOS PINOS

El programa Agua para tu Comunidad también acudió este martes a la colonia Parajes de los Pinos para distribuir agua purificada sin costo a las familias del sector.

La estrategia es desarrollada por el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal, Mejora Coahuila y Arca Continental.

María Bárbara Cepeda Boehringer informó que hasta el 14 de septiembre se habían entregado 48 mil 760 litros de agua purificada, equivalentes a 2 mil 438 garrafones, con 969 beneficiarios registrados en distintas colonias y comunidades de Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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