‘Ahora los niños tienen dónde venir a jugar’; recuperan Plaza Huanusco para las familias de Analco II, en Ramos Arizpe

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    ‘Ahora los niños tienen dónde venir a jugar’; recuperan Plaza Huanusco para las familias de Analco II, en Ramos Arizpe
    La Plaza Huanusco fue rehabilitada para mejorar las condiciones de convivencia y recreación de las familias de Analco II. CORTESÍA

Vecinos destacan la renovación de juegos, iluminación y mobiliario para ampliar el uso del espacio durante el día

RAMOS ARIZPE, COAH.- Familias de la colonia Analco II ya cuentan con un espacio renovado para la convivencia y las actividades al aire libre, luego de la rehabilitación de la Plaza Huanusco, donde vecinos destacaron principalmente las mejoras en las áreas infantiles y la iluminación.

Irma Araceli Hernández, habitante del sector en Ramos Arizpe, señaló que durante años la plaza permaneció en condiciones de abandono, por lo que los juegos y las nuevas instalaciones representan un cambio para las familias de la colonia.

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“Antes no teníamos la plaza así, estaba toda olvidada y sí le hicimos la petición a Tomás; y ahora los niños tienen dónde venir a jugar”, comentó.

Martha Eugenia Abrego, también vecina de Analco II, consideró que la instalación de nuevas lámparas permite aprovechar el espacio durante más tiempo, además de mejorar las condiciones para quienes acuden por las tardes y noches.

$!Vecinos de Analco II destacaron las mejoras realizadas en iluminación y áreas infantiles.
Vecinos de Analco II destacaron las mejoras realizadas en iluminación y áreas infantiles. CORTESÍA

“Sí se nota el cambio. Las bancas, las lámparas y todo lo que hicieron hacen que uno quiera venir y quedarse un rato. En la tarde y noche se ve diferente y hay más familias aprovechando la plaza”, señaló.

MEJORAN JUEGOS, ILUMINACIÓN Y MOBILIARIO

Los trabajos incluyeron limpieza y deshierbe, construcción de banqueta de concreto, colocación de pasto sintético y la instalación de un juego múltiple infantil con diseño de dinosaurio.

También se construyó una palapa con banca de concreto, se colocaron 10 bancas y ocho arbotantes con cableado, además de la plantación de cuatro árboles de encino.

La intervención forma parte de las acciones de recuperación de espacios públicos que realiza el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el objetivo es que las inversiones en plazas y áreas comunes se traduzcan en espacios funcionales para los habitantes de las colonias.

$!La renovación contempló ocho arbotantes, nuevas bancas y una palapa para los visitantes.
La renovación contempló ocho arbotantes, nuevas bancas y una palapa para los visitantes. CORTESÍA

“Queremos plazas vivas, con niños jugando, familias conviviendo y vecinos haciendo suyo el espacio. Cuando una comunidad vuelve a encontrarse en sus áreas públicas, también fortalecemos el sentido de pertenencia y el cuidado de nuestras colonias”, expresó.

VECINOS VUELVEN A OCUPAR EL ESPACIO

La rehabilitación de la Plaza Huanusco permitió recuperar áreas destinadas al juego, descanso y convivencia, con mejoras que buscan ampliar el periodo de uso del espacio público.

Para los habitantes de Analco II, la intervención representa la posibilidad de contar nuevamente con un punto de encuentro dentro de la propia colonia, particularmente para las familias que buscan actividades al aire libre.

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