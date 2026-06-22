De Saltillo a Silicon Valley: Leonardo Guerrero, el ingeniero de la región que dirige 12 plantas de Tesla

San Francisco, California. A casi tres mil kilómetros de Saltillo, Leonardo Guerrero acepta conversar sobre una trayectoria construida entre líneas de producción, proyectos industriales y operaciones manufactureras que comenzó en Coahuila y terminó llevándolo al corazón tecnológico del mundo: Silicon Valley. Hoy forma parte del equipo directivo de Tesla y tiene bajo su responsabilidad doce operaciones ubicadas en distintas partes del mundo. Sin embargo, accede a esta entrevista con una condición implícita: que la historia no se cuente como una celebración personal. No le interesa presumir cargos, tampoco construir una imagen de éxito inalcanzable; lo que le interesa es algo mucho más simple: “Que algún joven que hoy estudia en Saltillo, Ramos Arizpe, Monclova, Piedras Negras o cualquier rincón de Coahuila entienda que los sueños profesionales más ambiciosos no están reservados para otros, que Silicon Valley no es un lugar exclusivo para genios de película, ni para personas nacidas en circunstancias extraordinarias”. Que el camino existe, y que, aunque exige trabajo, disciplina, preparación y algunas dosis de valentía, puede recorrerse.

Mientras sostiene una taza de espresso cubano que compra por internet desde Florida y recuerda episodios de una carrera construida a lo largo de más de tres décadas, Leonardo vuelve una y otra vez a la misma idea. Nada de lo que vino después habría ocurrido sin las personas que encontró en el camino. Y entre todas ellas hay un nombre que regresa constantemente a la conversación: Sergio Ayala. El mentor cubano —como el café que ahora sostiene entre las manos— que sembró la primera semilla. Ayala era un ingeniero cubano que llegó a Saltillo durante los años en que General Electric y Grupo Industrial Saltillo construían lo que después sería una de las operaciones más importantes de manufactura de electrodomésticos en el país. Director de manufactura, experto en operaciones, obsesivo con los detalles y amigo cercano de su padre. —Decía que mi papá era como su hermano mexicano. Aquella amistad terminó abriendo una puerta inesperada. Mientras otros adolescentes pasaban sus fines de semana entre videojuegos o reuniones con amigos, Leonardo recibía invitaciones poco comunes: pescar, cazar, ayudar en algún proyecto doméstico, reparar algo, escuchar, sobre todo escuchar. —Siempre me decía: si vas a ser ingeniero, tienes que prepararte para ser gerente de planta. Lo repetía una y otra vez. Como una especie de mantra —Tienes que aprender manufactura. Tienes que aprender proyectos. Tienes que prepararte para dirigir. Leonardo ni siquiera había iniciado su carrera profesional, pero la semilla ya estaba plantada. Décadas después, desde California, todavía recuerda una de las frases favoritas de su mentor. —El peor error que puedes cometer es no tomar una decisión. Ayala lo decía con el temperamento propio de un cubano. —Si te equivocas, corriges rápido. Pero nunca te quedes paralizado. La frase terminaría acompañando a Leonardo durante toda su trayectoria profesional. En Mabe, en Castech, en Nemak, en Johnson Controls y años más tarde, en Tesla. Pero quizá la enseñanza más visible de Sergio Ayala no estaba en las palabras, estaba en las plantas, en los pasillos, en el piso de producción, en el orden, era famoso por recorrer las plantas observando detalles que otros ni siquiera notaban, y entonces soltaba una frase que todavía permanece grabada en la memoria de su antiguo aprendiz. —Una planta limpia y ordenada produce calidad.

Por eso, cuando hoy dirige operaciones de Tesla en distintas partes del mundo, Leonardo sigue creyendo exactamente lo mismo: Que la excelencia no empieza con la tecnología, empieza con la disciplina, los detalles, con las decisiones. En otras palabras, empieza mucho antes de Silicon Valley. Cuando llegó a Castech, aquella idea encontró terreno fértil. La empresa iniciaba una profunda transformación basada en Lean Manufacturing, los consultores que llegaron para liderar el cambio pidieron un responsable interno. La elección recayó en él y confirmó que aquellas enseñanzas realmente funcionaban, luego formó parte del equipo que impulsó a Castech hacia uno de los reconocimientos más importantes del país: el Premio Nacional de Calidad. Es por eso que cuando hoy recorre alguna de las operaciones que tiene bajo su responsabilidad en Tesla, sigue prestando atención a cosas que para otros parecen insignificantes. Es una manera de pensar, y también una forma de liderar. Las puertas que se cerraron

Hay una parte de la historia que suele desaparecer de los currículums. La mayoría de las trayectorias profesionales se cuentan a partir de ascensos, promociones, reconocimientos y metas alcanzadas. Rara vez se habla de los despidos, de las incertidumbres y de las veces que alguien tiene que vaciar un escritorio sin saber con certeza qué sigue. Leonardo Guerrero sí habla de ello. Lo hace sin amargura y sin victimizarse. El episodio más difícil ocurrió durante su etapa en Johnson Controls. Para entonces ya era un ejecutivo con amplia experiencia, acostumbrado a liderar operaciones complejas y entregar resultados. Sin embargo, un día entendió que su permanencia en la empresa estaba llegando a su fin.

—Aprendes a leer entre líneas —recuerda. La noticia lo obligó a detenerse y hacerse las mismas preguntas que se hacen muchas personas cuando enfrentan un revés profesional. ¿Qué hice mal? ¿Pude haber hecho algo diferente? ¿Soy yo el problema? Con el tiempo entendió que ni todos los éxitos son exclusivamente mérito propio, ni todos los fracasos son completamente responsabilidad de una sola persona. Lo importante era aprender, levantarse y seguir adelante. Durante esos meses de incertidumbre apareció una oportunidad temporal que le permitió recuperar algo que en momentos así suele ser tan valioso como el ingreso: la tranquilidad. La oportunidad llegó de la mano de Horacio Hernández, director de ID Global Solutions, quien le abrió las puertas de su empresa en Saltillo mientras definía cuál sería el siguiente paso en su carrera. Leonardo habla de aquella etapa con profundo agradecimiento. No se trató únicamente de un empleo temporal. Fue un gesto de confianza en un momento en que las certezas escaseaban. Una mano extendida cuando más la necesitaba. Mientras colaboraba en ID Global Solutions y evaluaba nuevas posibilidades, llegó una llamada inesperada de un antiguo compañero de trabajo que ya laboraba en California. Era Tesla.

Hoy, mirando hacia atrás, Leonardo está convencido de algo. —Si no hubiera salido de Johnson Controls, probablemente nunca habría llegado a Tesla. Hay una frase que menciona durante la entrevista y que parece resumir toda esta etapa, la escuchó recientemente en una reflexión de Elon Musk. Cuando algo falla, decía Musk, hay personas que se quedan atrapadas en el fracaso, otras intentan entender qué salió mal y continúan. Leonardo sonríe cuando recuerda la idea. Cada revés terminó convirtiéndose en preparación para algo mayor. Por eso hoy no habla de aquellas experiencias como derrotas. Habla de ellas como escalones.

La decisión más difícil no fue profesional Tomar la decisión de dejar México y mudarse a Estados Unidos no fue tan sencillo como podría parecer visto a la distancia. La incertidumbre de empezar de nuevo cuando ya se ha construido una carrera sólida. En aquellos días hubo una persona que resultó fundamental. Héctor Guerra. Amigo desde la infancia, cuando ambos apenas tenían seis años, Héctor ya llevaba varios años viviendo en Chicago y conocía de primera mano los retos y las oportunidades que implicaba dar un paso de esa magnitud. Leonardo recurrió a él una y otra vez. Hablaron de trabajo, de adaptación, de familia, de riesgos y de futuro. —Me ayudó muchísimo a tomar la decisión de venirme para acá —recuerda. Pero la influencia de Héctor no comenzó entonces. A lo largo de los años se había convertido en algo más que un amigo cercano. Había sido mentor, consejero y una voz de confianza en distintos momentos de su vida profesional y personal. Cuando las dudas aparecían, Héctor compartía experiencias, ofrecía perspectiva y ayudaba a poner las cosas en su justa dimensión. No le dijo qué hacer. Hizo algo más valioso: le ayudó a ver con claridad las opciones que tenía frente a él. La llamada de Tesla llegó rápido, entrevistas, evaluaciones, visitas, conversaciones, y de pronto una oferta formal sobre la mesa. Pero aceptar el trabajo era apenas la parte sencilla. Lo complicado venía después. Porque la decisión no afectaba solamente a Leonardo Guerrero. Afectaba a toda una familia.

Para entonces, Laura y él ya habían construido una vida en Saltillo, había rutina, amigos, familia, certezas y dos niñas pequeñas que apenas comenzaban a descubrir el mundo. Una tenía siete años, la otra nueve. —Pensábamos que, si acaso, estaríamos aquí dos años. Leonardo sonríe al recordarlo. Han pasado más de doce. Cuando la conversación llega a ese momento de la historia, el tono cambia. Ya no habla el directivo, habla el esposo, el padre. ¿Vale la pena arriesgar todo lo que ya tienes?

La respuesta nunca es sencilla, cambiar de país implica mucho más que cambiar de trabajo. Implica abandonar costumbres, alejarse de los abuelos, dejar atrás cumpleaños, reuniones familiares y celebraciones que durante años formaron parte de la vida cotidiana. Implica empezar de nuevo. Y empezar de nuevo siempre da miedo. Laura entendió eso desde el primer momento, y aun así decidió no solo acompañarlo, sino impulsarlo. Durante la conversación, Leonardo menciona varias veces el papel que ella jugó en aquella etapa. Mientras él analizaba escenarios, oportunidades y riesgos, Laura veía una oportunidad que merecía ser intentada. Los primeros meses en California no se parecieron a las postales, fueron una adaptación, y las adaptaciones suelen ser incómodas. Y todos debían aprender a vivir lejos de las personas que siempre habían estado cerca. Hay algo que quienes emigran rara vez cuentan: la soledad. No la soledad física, la emocional. La que aparece cuando ocurre algo importante y los seres queridos están a miles de kilómetros de distancia. La que te recuerda que ya no estás donde creciste. Leonardo la conoce bien, y aun así nunca habla de ella con amargura, la describe como parte del precio que a veces exigen los sueños.Con el tiempo llegaron nuevas amistades, la vida comenzó a acomodarse. Doce años después, Silicon Valley ya no se siente extraño.

La vida encontró su propio ritmo, y Tesla dejó de ser una aventura temporal para convertirse en una etapa fundamental de su historia.De Saltillo a Silicon Valley Después de más de dos horas de conversación, la pregunta termina llegando sola: ¿qué diferencia existe entre una empresa tradicional y una compañía como Tesla? Leonardo guarda silencio durante unos segundos. La respuesta, piensa, no tiene que ver con los autos eléctricos. Tampoco con la inteligencia artificial. Ni siquiera con Elon Musk. Tiene que ver con algo mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más difícil de replicar: la velocidad. —Aquí todo ocurre muy rápido. La frase parece sencilla, pero detrás de ella existe una filosofía completa de trabajo. Durante décadas, Leonardo formó parte de algunas de las organizaciones industriales más importantes de México: Mabe, Castech, Nemak y Johnson Controls. Empresas extraordinarias que ayudaron a construir la fortaleza manufacturera de la región y que formaron generaciones enteras de ingenieros, directivos y especialistas. Sin embargo, incluso en las mejores organizaciones, los procesos suelen recorrer caminos largos. Las decisiones pasan por distintos niveles de autorización. Los análisis se revisan una y otra vez. Los proyectos avanzan, pero lo hacen al ritmo que marca la estructura. En Tesla, explica, la lógica es distinta. La velocidad no es una consecuencia del negocio; es parte de su ADN. Los problemas se atienden cuando aparecen, no cuando encuentran espacio en la agenda. Las decisiones se toman con información suficiente, aunque no perfecta. Las reuniones son más cortas. Las jerarquías pesan menos. Lo importante es resolver, avanzar y aprender sobre la marcha. Para alguien que había pasado gran parte de su vida profesional perfeccionando sistemas, construyendo procesos y buscando estabilidad operativa, el cambio resultó tan desafiante como estimulante. Era como pasar de conducir por una carretera bien trazada a participar en una carrera donde el camino se va construyendo mientras los vehículos avanzan. Y, sin embargo, lejos de sentirse fuera de lugar, Leonardo descubrió algo inesperado: muchos de los aprendizajes acumulados durante décadas seguían siendo valiosos. La experiencia, el criterio y la capacidad para liderar equipos continuaban siendo indispensables. Lo único que cambiaba era la velocidad a la que había que ponerlos en práctica. —Lo que más me gusta de trabajar aquí es la libertad. Libertad para probar, libertad para experimentar, para equivocarse y libertad para cambiar de rumbo rápidamente cuando algo no funciona.