La fortuna de Musk asciende a 1.26 billones de dólares tan solo por sus dos empresas cotizadas en bolsa

Luego de que SpaceX, la empresa de cohetes e inteligencia artificial propiedad de Elon Musk, saliera a bolsa el viernes, el empresario se convirtió en la primera persona del mundo en alcanzar una fortuna de un billón de dólares.

Musk, quien ya era el hombre más rico del mundo antes de la salida a bolsa de SpaceX, poseía acciones y opciones valoradas en unos 279 mil millones de dólares gracias a su cargo como director ejecutivo de Tesla.

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Sin embargo fue tras el inicio de la cotización de SpaceX, que sumó otros 982 mil millones de dólares al poseer casi la mitad de las acciones de la compañía, la cual estaba valorada en 2 billones.

Un billón de dólares equivale a un millón de millones de dólares. Sería imposible gastar esa cantidad de una manera razonable durante una sola vida. Si una persona gastara 1 millón de dólares cada hora, todos los días, aun así necesitaría más de un siglo para gastar un billón de dólares.

Ante esto se observa que la riqueza de Musk es teórica, es basada en el valor de mercado de sus activos y no una montaña de efectivo depositada en algún banco.

Para explicarlo desde otra perspectiva, existen cosas que valen menos que la fortuna de Elon Musk; en todo el mundo, solo 20 países tienen economías superiores a 1.1 billones de dólares. Eso significa que la gran mayoría de las naciones del planeta tienen una economía con un valor inferior al patrimonio estimado de Musk.

Otro ejemplo es el precio promedio de un vehículo nuevo alcanzó un récord de 48 mil 402 dólares el año pasado. Aun así, los estadounidenses compraron 16.3 millones de vehículos nuevos en 2025, por un valor total de 789 mil millones de dólares.

Asimismo el valor de todas las propiedades de este importante centro de la industria petrolera es inferior al patrimonio estimado de Musk.

Houston es la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, solo detrás de Nueva York y Los Ángeles. La ciudad de Texas, ubicada en la costa del golfo de México, es uno de los principales centros de la pujante industria petrolera y gasífera del país.

El valor total de todas las propiedades de la ciudad, tanto residenciales como comerciales, asciende a aproximadamente 879 mil millones de dólares.