Es Tadeo Vargas nuevo coordinador de la Unidad Norte de la UAdeC

Tadeo Vargas Pérez fue electo como nuevo coordinador de la Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), luego de obtener 6 mil 705 votos a favor durante la jornada realizada el jueves 10 de septiembre. Los resultados se dieron a conocer después de las 9:00 de la noche y favorecieron al candidato único con el respaldo de 96.3 por ciento de los votos emitidos. En total se registraron 7 mil 223 votos efectivos, además de 27 votos nulos, con una participación de 90.88 por ciento de los 7 mil 235 votos considerados para la jornada.

Vargas Pérez obtuvo la victoria en las 17 escuelas y facultades que participaron en el proceso electoral de la Unidad Norte. DE DOCENTE A COORDINADOR El abogado, de 34 años y originario de Piedras Negras, cuenta con ocho años de trayectoria dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila. Inició como docente y posteriormente se desempeñó como secretario administrativo de la Facultad de Administración, Contaduría y Derecho (FACyD), antes de asumir la dirección, cargo que dejó temporalmente para participar en el proceso de elección.

¿Qué te impulsó a buscar la coordinación? “Las ganas de trabajar y de ver a mi universidad, la que me recibió con brazos abiertos hace ocho años, impulsarla, hacer lo que está en mis manos y a mi alcance para que cada unidad académica esté en un mejor lugar que cuando yo llegué”, respondió. Durante su gestión al frente de la FACyD, destacó el crecimiento de la matrícula, al pasar de 233 a 415 estudiantes, así como la incorporación de la carrera de Negocios Internacionales y la integración de un profesor de tiempo completo al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. TRES PILARES Y CINCO COMPROMISOS Para la Unidad Norte, Vargas Pérez plantea tres pilares de trabajo: escuchar, coordinar y fortalecer. Explicó que el primer paso sería mantener contacto directo con estudiantes y docentes para conocer las necesidades particulares de cada región, pues reconoció que las problemáticas de Acuña y Piedras Negras no necesariamente son las mismas que las de la Región Carbonífera o Monclova. Entre las áreas de oportunidad identificadas durante sus recorridos mencionó necesidades relacionadas con infraestructura, mantenimiento e insumos. Su propuesta contempla además cinco compromisos. El primero consiste en convertirse, dijo, en un coordinador “de territorio y no de escritorio”, para lo cual plantea establecer una subsede de la coordinación en Piedras Negras y realizar visitas periódicas a las unidades académicas.

También propone establecer indicadores, responsables y rutas de seguimiento para que las solicitudes de estudiantes y docentes tengan una respuesta concreta, además de impulsar un trabajo transversal entre las distintas facultades. En materia de vinculación, señaló que buscará fortalecer la relación de las unidades académicas con la iniciativa privada, particularmente en regiones como Monclova, y desarrollar un catálogo de servicios universitarios que permita presentar de manera conjunta las capacidades de las distintas escuelas. Otro de sus compromisos es mejorar las condiciones de movilidad de estudiantes y docentes mediante una unidad tipo van que estaría a disposición de la comunidad universitaria y cuyo mantenimiento estaría a cargo de la coordinación. Finalmente, plantea utilizar parte del sueldo de la persona titular de la coordinación para realizar, cada semestre, una dinámica de incentivos entre estudiantes y docentes, con la entrega de equipos de cómputo. Vargas Pérez consideró que uno de los principales retos de la Unidad Norte será anticiparse a las necesidades económicas y laborales de cada región. Sostuvo que la Universidad debe identificar con anticipación las inversiones y proyectos que llegarán a las regiones para desarrollar programas educativos pertinentes y lograr que el talento local pueda ocupar las nuevas oportunidades laborales.

También planteó fortalecer las unidades académicas de la Región Carbonífera y Monclova, al considerar que su futuro no debe depender de una sola industria, por lo que, dijo, se debe diversificar la oferta académica y fortalecer áreas como manufactura y otros sectores productivos. “Tenemos que ser muy responsables y defender a nuestras unidades académicas”, afirmó. LOS PRIMEROS 100 DÍAS Ahora, como coordinador electo, Vargas Pérez aseguró que durante los primeros 100 días de gestión realizaría una “radiografía completa” de la Unidad Norte. El objetivo, explicó, sería conocer las fortalezas, necesidades y áreas de oportunidad de cada dependencia para establecer prioridades y definir acciones. “Van a ser tres años de mucho jale”. Su expectativa es que, al término de los tres años, la Unidad Norte cuente con unidades académicas más fortalecidas, una oferta educativa vinculada con las necesidades regionales y una mayor colaboración entre las distintas dependencias.