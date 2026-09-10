Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC tiene nuevo director: Nájera Davis obtiene respaldo de 503 universitarios

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    Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC tiene nuevo director: Nájera Davis obtiene respaldo de 503 universitarios
    El nuevo director se comprometió a respetar la normativa de la UAdeC y de la Facultad de Jurisprudencia.

El académico superó a Marisol Díaz y Sofía Elena Hernández en una elección en la que participó cerca del 90 por ciento del padrón de la facultad

Nájera Davis fue electo como nuevo director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), luego de obtener 503 votos en la elección celebrada este jueves.

En el proceso también participaron Marisol Díaz, quien obtuvo 286 votos, y Sofía Elena Hernández, con 12 sufragios. Se registraron además seis votos nulos.

https://vanguardia.com.mx/opinion/politicon/politicon-jurisprudencia-uadec-oscar-najera-vs-marisol-diaz-quien-sucedera-a-alfonso-yanez-GL23397625

De acuerdo con los resultados, cerca del 90 por ciento del padrón de la Facultad de Jurisprudencia acudió a las urnas para elegir a quien encabezará la institución durante los próximos tres años.

Los resultados fueron dados a conocer cerca de las 20:00 horas ante estudiantes y personal docente que permanecían en las instalaciones de la facultad. Tras la lectura de los votos, los presentes celebraron la elección de Nájera Davis al grito de “Tenemos director”.

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Posteriormente, el ahora exdirector Alfonso Yáñez Arreola tomó protesta a Nájera Davis como director electo. Durante el acto, se comprometió a cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la Universidad Autónoma de Coahuila, la Ley Orgánica de la máxima casa de estudios, el Código de Ética y Conducta, el reglamento interno de la facultad y las demás disposiciones normativas de la universidad.

Durante su primer mensaje como director electo, Nájera Davis agradeció a estudiantes y docentes por el respaldo recibido durante el proceso electoral y reconoció que la contienda estuvo marcada por situaciones que, desde su perspectiva, no debieron presentarse. Sin embargo, destacó que finalmente se impusieron el criterio y la madurez de la comunidad universitaria.

$!Nájera Davis agradeció el respaldo de estudiantes y docentes y reconoció las dificultades que se presentaron durante la contienda.
Nájera Davis agradeció el respaldo de estudiantes y docentes y reconoció las dificultades que se presentaron durante la contienda. KATYA GONZÁLEZ

Señaló que el resultado reforzó su confianza en los jóvenes y recordó que su propia trayectoria estuvo marcada por dificultades y por la lucha para alcanzar sus ideales. Por ello, afirmó que durante su gestión buscará respaldar a los estudiantes en sus sueños y proyectos.

También reconoció el trabajo realizado por Alfonso Yáñez Arreola al frente de la Facultad de Jurisprudencia y consideró que su administración representó un antes y un después para la institución, al entender la necesidad de mantenerla en constante transformación.

Nájera Davis sostuvo que durante los próximos tres años buscará que la facultad se adapte a los nuevos tiempos y llamó a estudiantes y docentes a trabajar de manera conjunta para fortalecer a la institución. También planteó mantener una comunidad incluyente y sumar a sus integrantes en favor del desarrollo de Jurisprudencia.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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