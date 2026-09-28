Escala Coahuila al séptimo lugar mundial en paleontología y preservación de su patrimonio histórico: INAH

Durante su intervención, Aguilar subrayó que el reconocimiento otorgado por la revista científica no responde al volumen, sino al valor científico de los especímenes.

Coahuila ascendió tres peldaños a nivel internacional para ubicarse en el séptimo lugar mundial de importancia paleontológica, de acuerdo con una publicación de la revista especializada Science , gracias a la trascendencia científica del material fósil hallado en el desierto chihuahuense, informó Francisco Aguilar, encargado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la entidad.

“Es el séptimo de revista Science en material de importancia paleontológica. No en hallazgos, eh, en importancia, porque hay que saber valorar”, precisó el funcionario.

El titular del INAH destacó el caso de especies endémicas descubiertas en suelo coahuilense que no se han registrado en ninguna otra parte del planeta.

“Héctor hablaba del Coahuilaceratops, muy bien, nada más en Coahuila ni en Estados Unidos lo han encontrado. Ese no, hay un cocodrilo en Ocampo que tampoco se ha encontrado en ninguna parte del mundo”, explicó Aguilar.

En cuanto al desarrollo comercial en el Centro Histórico y la conversión de antiguos giros comerciales en cafeterías o restaurantes, el funcionario dejó en claro que la norma federal protege la integridad de los inmuebles.

“Lo que a nosotros nos ordena y nos dirige la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas es que los inmuebles no se modifiquen”, enfatizó.

Aguilar detalló que cualquier adaptación en edificios históricos debe ser reversible para garantizar la protección del inmueble a largo plazo.

“Puede ser una cafetería, siempre y cuando no modifique la estructura y que sea un tema que se llama reversible, que haya la posibilidad de regresar al estado original”, aseguró.

Respecto a las fincas históricas que quedan abandonadas o sufren incidentes como incendios, el encargado del INAH explicó las dificultades económicas para su restauración.

“Lo que pasa es que es mucho dinero. El problema es que son de propiedad privada. Yo atiendo los inmuebles federales con seguros de bienes nacionales”, señaló.

Finalmente, el delegado invitó a los propietarios a acercarse a la institución para encontrar asesoría en proyectos de rescate y conservación.

“Estamos a la orden para poder colaborar con los proyectos. Platicamos con los usuarios y junto con el Centro Histórico ahorita están recuperándola a su estado original”, concluyó.