Deja Mundial de futbol derrama de 15 millones de pesos a los restaurantes de Saltillo

A unos días de la Final de la Copa Mundial de Futbol, el sector restaurantero de Saltillo reportó una derrama económica estimada en 15 millones de pesos principalmente impulsada por los partidos de la Selección Mexicana. Lo anterior fue informado por el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) Saltillo, Isidoro García, quien señaló que el beneficio económico no fue generalizado, ya que sólo alrededor del 25 por ciento de los establecimientos registró una alta demanda durante los encuentros.

Explicó que, del total de la derrama económica generada durante el Mundial, alrededor del 70 por ciento se concentró en los partidos de la Selección Mexicana, mientras que el resto correspondió a las fases finales del torneo. Isidoro García consideró que una de las principales enseñanzas que dejó este evento fue el cambio en las preferencias de los consumidores que buscó en los negocios una experiencia audiovisual, de convivencia y bebidas incluso por encima de la comida. Posterior al final del mundial, que tendrá lugar el próximo domingo, el sector aprovechará la temporada vacacional de verano antes de enfrentar la disminución habitual en la actividad económica con el regreso a clases.

Como parte de la estrategia para mantener el flujo de clientes en los próximos meses, Canirac prepara una nueva edición del Restaurant Week y posteriormente el Festival de la Paella, programado para el 26 de septiembre.

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