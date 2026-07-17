Deja Mundial de futbol derrama de 15 millones de pesos a los restaurantes de Saltillo

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Coahuila
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    Deja Mundial de futbol derrama de 15 millones de pesos a los restaurantes de Saltillo
    De acuerdo al balance de la Canirac, sólo alrededor del 25 por ciento de los establecimientos locales registró una alta demanda durante los encuentros mundialistas. CUARTOSCURO

Según la Canirac, el 70 por ciento del consumo se concentró en los partidos de la Selección Mexicana

A unos días de la Final de la Copa Mundial de Futbol, el sector restaurantero de Saltillo reportó una derrama económica estimada en 15 millones de pesos principalmente impulsada por los partidos de la Selección Mexicana.

Lo anterior fue informado por el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) Saltillo, Isidoro García, quien señaló que el beneficio económico no fue generalizado, ya que sólo alrededor del 25 por ciento de los establecimientos registró una alta demanda durante los encuentros.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-80-de-restaurantes-listos-para-transmitir-partidos-del-mundial-IF21245940

Explicó que, del total de la derrama económica generada durante el Mundial, alrededor del 70 por ciento se concentró en los partidos de la Selección Mexicana, mientras que el resto correspondió a las fases finales del torneo.

Isidoro García consideró que una de las principales enseñanzas que dejó este evento fue el cambio en las preferencias de los consumidores que buscó en los negocios una experiencia audiovisual, de convivencia y bebidas incluso por encima de la comida.

Posterior al final del mundial, que tendrá lugar el próximo domingo, el sector aprovechará la temporada vacacional de verano antes de enfrentar la disminución habitual en la actividad económica con el regreso a clases.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-espera-derrama-de-mas-de-32-mdp-por-partido-de-la-seleccion-mexicana-IE21437096

Como parte de la estrategia para mantener el flujo de clientes en los próximos meses, Canirac prepara una nueva edición del Restaurant Week y posteriormente el Festival de la Paella, programado para el 26 de septiembre.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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