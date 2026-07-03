Gusano barrenador mantiene su avance en Saltillo; Coahuila suma 36 casos activos

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    Gusano barrenador mantiene su avance en Saltillo; Coahuila suma 36 casos activos
    Desde la activación de la alerta en 2025, Coahuila acumula 106 casos de gusano barrenador ESPECIAL

Saltillo concentra el mayor incremento reciente al pasar de 15 a 17 casos activos

El gusano barrenador continúa presente en Saltillo. De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Coahuila registra actualmente 36 casos activos, dos más que los 34 reportados al inicio de la semana.

Saltillo es el municipio que ha registrado el mayor incremento reciente, al pasar de 15 a 17 casos activos en comparación con el reporte del pasado 30 de junio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/blindan-a-coahuila-desde-el-aire-contra-el-gusano-barrenador-del-ganado-IM21874804

Por su parte, Parras también presentó un aumento, al pasar de uno a dos casos activos.

En contraste, Múzquiz reportó una ligera disminución, al reducirse de tres a dos casos, mientras que Arteaga se mantiene sin cambios, con seis casos activos.

El resto de los casos se distribuye con un registro en cada uno de los municipios de Acuña, Allende, Escobedo, Monclova, Nava, Ocampo, Ramos Arizpe, Torreón y Zaragoza.

Las autoridades mantienen un cerco sanitario que se extiende por poco más de tres semanas para monitorear la evolución de los animales infectados antes de otorgarles el alta sanitaria.

Más de un centenar de casos acumulados

Desde que se emitió la alerta por la presencia del gusano barrenador en 2025, una problemática que ha afectado a varios países de América Latina, Coahuila acumula 106 casos.

Históricamente, Saltillo concentra el mayor número de registros, con 35 casos; le siguen Múzquiz, con 22, y Arteaga, con 12.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aumentan-a-34-los-casos-de-gusano-barrenador-en-coahuila-saltillo-concentra-la-mayor-incidencia-FI21831026

La vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud confirma que, hasta el momento, Saltillo concentra el único caso de miasis por gusano barrenador detectado en un ser humano en todo Coahuila.

En animales, la plaga ha afectado a diversas especies, entre ellas bovinos, caninos, equinos, ovinos, caprinos, felinos, aves y conejos. Las autoridades mantienen un monitoreo permanente y medidas de control para contener la propagación del parásito en la entidad.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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