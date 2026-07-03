Gusano barrenador mantiene su avance en Saltillo; Coahuila suma 36 casos activos

Saltillo es el municipio que ha registrado el mayor incremento reciente, al pasar de 15 a 17 casos activos en comparación con el reporte del pasado 30 de junio.

El gusano barrenador continúa presente en Saltillo . De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Coahuila registra actualmente 36 casos activos, dos más que los 34 reportados al inicio de la semana.

Por su parte, Parras también presentó un aumento, al pasar de uno a dos casos activos.

En contraste, Múzquiz reportó una ligera disminución, al reducirse de tres a dos casos, mientras que Arteaga se mantiene sin cambios, con seis casos activos.

El resto de los casos se distribuye con un registro en cada uno de los municipios de Acuña, Allende, Escobedo, Monclova, Nava, Ocampo, Ramos Arizpe, Torreón y Zaragoza.

Las autoridades mantienen un cerco sanitario que se extiende por poco más de tres semanas para monitorear la evolución de los animales infectados antes de otorgarles el alta sanitaria.

Más de un centenar de casos acumulados

Desde que se emitió la alerta por la presencia del gusano barrenador en 2025, una problemática que ha afectado a varios países de América Latina, Coahuila acumula 106 casos.

Históricamente, Saltillo concentra el mayor número de registros, con 35 casos; le siguen Múzquiz, con 22, y Arteaga, con 12.