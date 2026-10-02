‘Estamos consternados’, dice hermano de maestra de secundaria asesinada en Torreón; despiden a maestra

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    ‘Estamos consternados’, dice hermano de maestra de secundaria asesinada en Torreón; despiden a maestra
    Familiares y amigos se reunieron en una funeraria de Torreón para despedir a Nedi Edit Nevárez González. FRANCISCO RODRÍGUEZ

El gremio magisterial acompañó a la familia de la subdirectora durante el velorio

TORREÓN, COAH.- “Estamos consternados y conmocionados por cómo se dieron las cosas”, comentó Nahum Nevárez, hermano de la subdirectora Nedi Edit Nevárez González, quien fue asesinada este jueves en una secundaria del ejido La Unión, en Torreón.

En la funeraria Gayosso de la ciudad, familiares, amigos y integrantes del gremio magisterial se reunieron para despedir a la docente, quien se encontraba a dos años de jubilarse.

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$!La capilla de velación recibió numerosos arreglos florales de familiares, amigos, autoridades y compañeros del gremio.
La capilla de velación recibió numerosos arreglos florales de familiares, amigos, autoridades y compañeros del gremio. FRANCISCO RODRÍGUEZ

La familia informó que no ofrecería entrevistas a los medios de comunicación y pidió comprensión ante los momentos difíciles que atraviesa.

Nedi Edit, de 56 años, era la segunda de cinco hermanos. Una de sus hermanas y el hijo de la docente aún se encontraban en camino al momento del velorio, debido a que no residen en la ciudad.

Por su parte, Arturo Díaz, secretario de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), señaló que la maestra perdió la vida mientras cumplía con su labor y destacó su compromiso con los estudiantes.

“Algo que nos va a doler mucho, un ejemplo para transformar y cambiar este país”, expresó.

La capilla de velación recibió numerosos arreglos florales enviados por distintas personas e instituciones, entre ellos el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez; el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme; integrantes de la sección sindical del SNTE y amigas de la docente.

Alrededor de las 14:00 horas arribó el secretario de Educación de Coahuila, Emmanuel Garza, quien señaló que acudió para acompañar a la familia ante una situación que calificó como “extremadamente lamentable”.

La misa de cuerpo presente se llevará a cabo a las 10:00 horas del sábado, en la capilla de la misma funeraria.

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Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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