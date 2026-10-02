‘Estamos consternados’, dice hermano de maestra de secundaria asesinada en Torreón; despiden a maestra

TORREÓN, COAH.- “Estamos consternados y conmocionados por cómo se dieron las cosas”, comentó Nahum Nevárez, hermano de la subdirectora Nedi Edit Nevárez González, quien fue asesinada este jueves en una secundaria del ejido La Unión, en Torreón. En la funeraria Gayosso de la ciudad, familiares, amigos y integrantes del gremio magisterial se reunieron para despedir a la docente, quien se encontraba a dos años de jubilarse.

La familia informó que no ofrecería entrevistas a los medios de comunicación y pidió comprensión ante los momentos difíciles que atraviesa. Nedi Edit, de 56 años, era la segunda de cinco hermanos. Una de sus hermanas y el hijo de la docente aún se encontraban en camino al momento del velorio, debido a que no residen en la ciudad. Por su parte, Arturo Díaz, secretario de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), señaló que la maestra perdió la vida mientras cumplía con su labor y destacó su compromiso con los estudiantes. “Algo que nos va a doler mucho, un ejemplo para transformar y cambiar este país”, expresó.

La capilla de velación recibió numerosos arreglos florales enviados por distintas personas e instituciones, entre ellos el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez; el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme; integrantes de la sección sindical del SNTE y amigas de la docente.

Alrededor de las 14:00 horas arribó el secretario de Educación de Coahuila, Emmanuel Garza, quien señaló que acudió para acompañar a la familia ante una situación que calificó como “extremadamente lamentable”. La misa de cuerpo presente se llevará a cabo a las 10:00 horas del sábado, en la capilla de la misma funeraria.

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