Estarán Bely y Beto en festejo del Día del Niño en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 27 abril 2026
    Estarán Bely y Beto en festejo del Día del Niño en Ramos Arizpe
    El show de Bely y Beto será presentado para los más pequeños de la casa, afirmó el Alcalde. CORTESÍA

Se realizará el 1 de mayo en la Alameda de la ciudad

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe invitó a niñas, niños y familias a celebrar el Día del Niño con un espectáculo gratuito de Bely y Beto, el cual se llevará a cabo el próximo 1 de mayo en la Alameda de la ciudad, a partir de las 18:00 horas.

El evento forma parte de las acciones impulsadas por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, con el propósito de fortalecer la convivencia familiar y generar espacios de recreación dirigidos a la niñez.

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Tras el éxito registrado en 2025, cuando más de 20 mil personas asistieron al espectáculo, las autoridades municipales prevén una alta participación en esta nueva edición del festejo.

Además del show principal, las y los asistentes podrán disfrutar de una tarde llena de sorpresas, con la entrega de regalos, juguetes y bicicletas, en un ambiente pensado para la diversión y el sano esparcimiento.

“Queremos que nuestras niñas y niños vivan momentos felices, que disfruten su día en familia y que tengan espacios pensados especialmente para ellos. Este tipo de eventos fortalecen el tejido social y nos unen como comunidad”, expresó el alcalde.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a la ciudadanía para que acuda y forme parte de esta celebración, cuyo objetivo es brindar alegría, entretenimiento y momentos inolvidables a las familias de Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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