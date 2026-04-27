Estarán Bely y Beto en festejo del Día del Niño en Ramos Arizpe

El evento forma parte de las acciones impulsadas por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, con el propósito de fortalecer la convivencia familiar y generar espacios de recreación dirigidos a la niñez.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe invitó a niñas, niños y familias a celebrar el Día del Niño con un espectáculo gratuito de Bely y Beto, el cual se llevará a cabo el próximo 1 de mayo en la Alameda de la ciudad, a partir de las 18:00 horas.

Tras el éxito registrado en 2025, cuando más de 20 mil personas asistieron al espectáculo, las autoridades municipales prevén una alta participación en esta nueva edición del festejo.

Además del show principal, las y los asistentes podrán disfrutar de una tarde llena de sorpresas, con la entrega de regalos, juguetes y bicicletas, en un ambiente pensado para la diversión y el sano esparcimiento.

“Queremos que nuestras niñas y niños vivan momentos felices, que disfruten su día en familia y que tengan espacios pensados especialmente para ellos. Este tipo de eventos fortalecen el tejido social y nos unen como comunidad”, expresó el alcalde.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a la ciudadanía para que acuda y forme parte de esta celebración, cuyo objetivo es brindar alegría, entretenimiento y momentos inolvidables a las familias de Ramos Arizpe.