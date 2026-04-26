Más de 30 plazas renovadas en Ramos Arizpe fortalecen la convivencia

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Coahuila
/ 26 abril 2026
    Más de 30 plazas renovadas en Ramos Arizpe fortalecen la convivencia
    Se han rehabilitado espacios tanto en zonas urbanas como rurales. CORTESÍA

Con juegos infantiles, bancas, pintura y áreas verdes mejoran los espacios públicos

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, continúa consolidando una estrategia integral para la recuperación de espacios públicos en beneficio de la comunidad.

De acuerdo con autoridades municipales, en lo que va de la presente administración se han rehabilitado más de 30 plazas públicas, a las que recientemente se sumaron 13 espacios en la colonia Parajes de Los Pinos, como parte de la transformación urbana que se impulsa en el municipio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ninas-y-ninos-asumen-cabildo-infantil-en-ramos-arizpe-y-plantean-propuestas-JE20247169

“Cuando recuperamos una plaza, recuperamos comunidad. Estos espacios son para las familias, para los niños, para que la gente vuelva a convivir y a sentirse orgullosa de su colonia”, expresó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino al destacar el impacto social de estas acciones.

Estas intervenciones forman parte de un esfuerzo más amplio, ya que previamente se contabilizaban 20 plazas entre espacios concluidos y en proceso, tanto en la zona urbana como rural, a los que ahora se suman las rehabilitaciones en Parajes de Los Pinos.

Entre los espacios ya concluidos destacan las plazas en Fidel Velázquez, Haciendas del Refugio, Cactus y Villa Magna, así como la creación de áreas recreativas en comunidades ejidales como San Gregorio y Mesillas. En tanto, otras como CETIS 60, Urbivilla, Estación Higo y Las Esperanzas presentan avances en distintas etapas.

$!La administración de Tomás Gutiérrez Merino ha rehabilitado más de 30 plazas.
La administración de Tomás Gutiérrez Merino ha rehabilitado más de 30 plazas. CORTESIA

En el caso específico de Parajes de Los Pinos, las acciones incluyeron la instalación de juegos infantiles, colocación de bancas, aplicación de pintura, rehabilitación de áreas verdes, trabajos de limpieza y deshierbe, mejoras en el cableado e instalación de pasto sintético, además de equipamiento urbano para garantizar espacios funcionales, seguros y accesibles.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/recuperan-espacio-publico-en-villa-magna-en-ramos-arizpe-invierten-2-mdp-JE20243280

Las 13 plazas intervenidas corresponden a distintos puntos del sector, como Silvestre, Durango, Sumatra, Mugo, Michoacán, Suizo, Español, Turco, Jalisco, Emilio y Glabra, entre otros, logrando una cobertura integral que impacta directamente a cientos de familias en esta zona del municipio.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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