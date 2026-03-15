Este 20 de marzo terminan las precampañas en Coahuila; empieza un silencio electoral

Los partidos políticos y los aspirantes a candidaturas independientes que participarán en la elección de Coahuila este año para la renovación del Congreso local están a punto de culminar la primera etapa que requiere el proceso electoral llamado “precampañas”.

Aunque este período ha sido breve, en el caso de los partidos políticos sirve para definir de forma interna quiénes serán las candidaturas que competirán frente a otros proyectos políticos que aspiren a representar a uno de los 16 distritos de Coahuila.

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En el caso de los tres aspirantes a una candidatura independiente, dicho período sirve para la recabación de firmas de apoyo ciudadano, donde los electores del distrito al que aspiran aceptan la intención de conocer su proyecto.

En los primeros 10 días de este período de precampañas, la autoridad electoral informó que únicamente han recibido una reciente queja por precampaña indebida, y esta ha sido la que recientemente se resolvió en contra de los precandidatos del partido Morena.

Las precampañas culminarán al último minuto del próximo 20 de marzo, para cuando la autoridad pasará a una siguiente etapa mejor conocida como “intercampaña”, que es uno de los períodos más largos del proceso y que es previo al bombardeo de spots en el aire y propaganda.

Este período de intercampañas empezará el próximo 21 de marzo y terminará el siguiente 4 de mayo.

Durante este período, que tendrá duración de 44 días, los partidos políticos tienen permitido difundir propaganda genérica que no tenga que ver con figuras personales; es decir, únicamente propaganda donde se promuevan sus valores, ideologías y su proyecto, pero no propuestas ni nombres de quienes encabezarán la contienda.

Transcurridos esos 44 días, la autoridad electoral dará el banderazo a las campañas electorales, que comenzarán el día 5 de mayo en todo Coahuila y únicamente tendrán la duración de 28 días en total.

Es en esta etapa que, además de que se promuevan las candidaturas y hagan llamados expresos del voto en su favor, el gobierno debe suspender la entrega de apoyos de algunos programas sociales, así como su propaganda.