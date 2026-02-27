Autoridades educativas continúan con inspección de obras en escuelas de Coahuila

Coahuila
/ 27 febrero 2026
    Autoridades educativas continúan con inspección de obras en escuelas de Coahuila
    La revisión de obras en planteles escolares con recursos de “La escuela es nuestra”, seguirá en lo que resta del año. ESPECIAL

Se estima que más de 600 planteles en el estado han realizado obras con el recurso del programa federal “La escuela es nuestra”.

Domingo Hernandez, titular de la Oficina Enlace de la SEP en la entidad, informó que autoridades educativas continúan con la revisión de las obras mayores ejecutadas con recursos del programa federal “La escuela es nuestra”.

Esta inspección inició a finales de 2025 a raíz del siniestro que cobró la vida de un estudiante en la Región Laguna de Coahuila, y se mantendrá durante el resto del año. Las visitas comenzaron en la Región Sureste del Estado, donde se han identificado obras que necesitan reforzamiento y están siendo revisadas en conjunto con el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED). Posteriormente, la inspección continuará en la Región Laguna y el resto del Estado.

Ante el reparto de los recursos correspondientes a 2026, el funcionario recordó que no se pueden ejecutar obras mayores sin la autorización del ICIFED. Esta directriz, dijo, es una instrucción conjunta emitida por la Federación, el ICIFED y la Secretaría de Educación estatal.

Hernandez instó a los padres de familia a invertir adecuadamente el recurso recibido, y en caso de buscar llevar a cabo una obra mayor, buscar autorización de las autoridades correspondientes con el fin de que los fondos puedan ser aplicados apropiadamente.

El funcionario subrayó que las principales carencias en las escuelas radican en la red eléctrica y la red de agua, que muchas veces se ven afectadas por la antigüedad de las instalaciones y no permiten la instalación de minisplits.

