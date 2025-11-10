Estudiantes de Coahuila pueden denunciar irregularidades con RVOE; conoce cómo

Durante los últimos meses, VANGUARDIA ha expuesto diversos incumplimientos por universidades privadas de la región, algunas de las cuales operan sin cumplir con los requisitos que establece la ley para ofrecer estudios con Reconocimiento de Validez Oficial (RVOE).

Ante ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Educación de Coahuila (Sedu) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) han llamado a los estudiantes a denunciar cualquier irregularidad detectada, recordando que estas dependencias son las encargadas de recibir las quejas y aplicar las sanciones correspondientes. En los casos que puedan constituir fraude, la denuncia también puede presentarse ante la Fiscalía General del Estado.

Entre las principales irregularidades detectadas se encuentra la falta de transparencia sobre el estatus de sus RVOE. De acuerdo con la Ley General de Educación, la Ley General de Educación Superior y la Ley Estatal de Educación de Coahuila, las instituciones particulares que cuentan con este reconocimiento deben hacerlo público en toda su documentación y publicidad, especificando número, fecha, domicilio, modalidad y autoridad que lo otorga. Sin embargo, varias universidades omiten esta información o bien operan con un RVOE distinto al de la carrera, modalidad o ubicación para la que fue otorgado, lo cual lo invalida.

La legislación también establece que los estudios cursados sin RVOE carecen de validez oficial, por lo que los alumnos no pueden titularse ni continuar con estudios de posgrado dentro del Sistema Educativo Nacional.

VANGUARDIA documentó además que algunas universidades cobran a sus alumnos un monto adicional, bajo el concepto de “RVOE”, que va de los dos mil a los cuatro mil pesos al inicio de cada trimestre o cuatrimestre. La SEP aclaró que este cobro no está contemplado en la ley y que el gasto correspondiente debe ser absorbido por las instituciones educativas, ya que el RVOE tiene un costo de 14 mil pesos y debe renovarse cada 1.5 planes de estudio.

Las denuncias por irregularidades pueden presentarse ante la SEP federal en su delegación estatal, ubicada en José María Arteaga 675, Zona Centro. Si el RVOE es estatal, el reporte puede hacerse ante la Sedu, en Francisco Coss y Magisterio s/n, Zona Centro.

También es posible acudir a la Profeco, en Periférico Luis Echeverría 715, colonia Latinoamericana, con horario de atención de 8:00 a 15:30 horas. En caso de detectar fraude, la denuncia puede presentarse ante la Fiscalía General del Estado, ubicada en Carretera a Torreón Km 2.5.