¿Te gusta leer? Acude hoy al trueque de libros en la Alameda de Saltillo

Con el propósito de celebrar la lectura, el arte y la palabra compartida, el colectivo cultural “Atenas de México” convoca este miércoles a su primer Trueque de Libros, un encuentro abierto a todo público que tendrá lugar en la Alameda Zaragoza de Saltillo, frente a la biblioteca infantil (en las mesitas), a partir de las 16:30 horas.

El evento busca reunir a lectores, escritores, poetas, promotores culturales y aficionados a los libros en una jornada que conmemora tanto el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz como el Día Nacional del Libro en México.