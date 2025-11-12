¿Te gusta leer? Acude hoy al trueque de libros en la Alameda de Saltillo
El colectivo “Atenas de México” invita este miércoles a lectores, escritores y amantes de la palabra escrita a participar en la primera edición del Trueque de Libros en la Alameda Zaragoza, en homenaje al natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz y al Día Nacional del Libro
Con el propósito de celebrar la lectura, el arte y la palabra compartida, el colectivo cultural “Atenas de México” convoca este miércoles a su primer Trueque de Libros, un encuentro abierto a todo público que tendrá lugar en la Alameda Zaragoza de Saltillo, frente a la biblioteca infantil (en las mesitas), a partir de las 16:30 horas.
TE PUEDE INTERESAR: Un año después de la explosión, joven de Saltillo narra su lucha por sobrevivir
El evento busca reunir a lectores, escritores, poetas, promotores culturales y aficionados a los libros en una jornada que conmemora tanto el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz como el Día Nacional del Libro en México.
Durante la actividad, los asistentes podrán intercambiar ejemplares, compartir sus frases literarias favoritas y participar en espacios de poesía en voz alta, además de narrar cuentos o leer fragmentos de obras propias o de autores reconocidos.
El colectivo adelantó que habrá una dinámica final sorpresa, además de actividades creativas que invitan a los asistentes a expresarse de manera libre: se recomienda llevar cartulinas, hojas de colores, marcadores y cinta adhesiva para participar en los ejercicios de escritura colectiva.
“Queremos que la Alameda se llene de historias, de voces y de libros que cambian de manos para seguir vivos”, expresó el grupo organizador en su convocatoria difundida en redes sociales.