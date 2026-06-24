Estudiantes de ejidos de Coahuila destacan en Olimpiadas del Conocimiento Infantil

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    Estudiantes de ejidos de Coahuila destacan en Olimpiadas del Conocimiento Infantil
    Matías Ortiz Mendoza, originario del ejido Boquilla de las Perlas, en Viesca, destacó entre miles de estudiantes participantes. KATYA GONZÁLEZ

Entre los 19 ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026 hay estudiantes de comunidades rurales, hijos de familias que enfrentaron largas distancias y alumnos que ya sueñan con convertirse en maestros, médicos o científicos

Este miércoles, el Gobierno de Coahuila distinguió a 22 estudiantes de sexto grado de primaria por sus resultados sobresalientes en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026 y en una evaluación cualitativa aplicada a nivel estatal.

Los 19 ganadores de la Olimpiada fueron seleccionados tras superar tres etapas de evaluación entre más de 45 mil alumnos de sexto grado de primaria de todo el estado. Como parte del reconocimiento, recibirán una beca educativa que los acompañará durante la secundaria.

Sin embargo, detrás de cada diploma hubo una historia distinta. Algunas comenzaron en comunidades alejadas de las ciudades, otras estuvieron marcadas por nervios, sacrificios familiares y largas jornadas de estudio. Cuatro de esos estudiantes representan el esfuerzo compartido entre alumnos, maestros y padres de familia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-reconoce-a-22-ganadores-de-la-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2026-con-becas-y-laptops-ED21661041

Desde el ejido Boquilla de las Perlas, en el municipio de Viesca, llegó Matías Ortiz Mendoza. Su madre, Ivone Mendoza Reyes, reconoce que el camino no fue sencillo pues la comunidad donde viven se encuentra alejada de los principales centros urbanos y son pocos los estudiantes que han logrado avanzar hasta una etapa estatal de este tipo.

$!Jacqueline Margarita Martínez Maldonado encontró en los retos académicos la motivación para convertirse en una de las mejores alumnas de Coahuila.
Jacqueline Margarita Martínez Maldonado encontró en los retos académicos la motivación para convertirse en una de las mejores alumnas de Coahuila. KATYA GONZÁLEZ
$!Lya Guadalupe de León Lugo se convirtió en la única alumna de su escuela en llegar a la etapa estatal de la competencia.
Lya Guadalupe de León Lugo se convirtió en la única alumna de su escuela en llegar a la etapa estatal de la competencia. KATYA GONZÁLEZ

El maestro Julián Rodríguez señaló que la preparación de los estudiantes se complementa de manera importante con el trabajo que realizan los padres de familia en casa, ya que, dijo, todos los alumnos tienen las mismas oportunidades, pero a las etapas avanzadas llegan quienes cuentan con un acompañamiento constante en su entorno familiar.

Para Ivone, el reconocimiento representa la recompensa a años de esfuerzo. Recuerda que la generación de su hijo enfrentó la pandemia durante sus primeros años escolares y que, pese a ello, logró salir adelante. Matías sueña con convertirse en maestro de matemáticas y continuar sus estudios hasta la universidad.

Desde la primaria México, ubicada en San José de Aura, municipio de Progreso, Lya Guadalupe de León Lugo logró abrirse paso hasta colocarse entre las alumnas más destacadas de Coahuila. Su madre, Lizeth Lugo recuerda que desde pequeña mostró facilidad para el aprendizaje y un desempeño constante en las aulas.

La alumna de la primaria México fue la única de su plantel que logró avanzar hasta la etapa estatal. Su maestra, Verónica Bernal Iracheta, atribuye el resultado al trabajo acumulado de todos los docentes que participaron en su formación desde primer grado.

Lya asegura que le apasionan las ciencias naturales y su meta es estudiar odontopediatría. Mientras llega ese momento, continúa destacando en prácticamente todas las áreas académicas.

HISTORIAS DE SUPERACIÓN

José Vidal Ramírez Cabrera, estudiante de la escuela Braulio Rodríguez, ubicada en el ejido La Luz, en Matamoros, llegó a la Olimpiada del Conocimiento Infantil acompañado de una disciplina que, según su madre, ha mostrado desde pequeño. Berenice Cabrera Contreras relata que nunca tuvo que insistirle para cumplir con sus responsabilidades escolares, aunque durante el proceso de preparación hubo momentos en los que los nervios aparecieron y el propio estudiante dudó de sus posibilidades. En esas ocasiones, dijo, su papel fue acompañarlo, animarlo y ayudarlo a superar la incertidumbre propia de la competencia.

$!José Vidal Ramírez Cabrera alcanzó el reconocimiento estatal gracias a su disciplina y al respaldo de su familia y docentes.
José Vidal Ramírez Cabrera alcanzó el reconocimiento estatal gracias a su disciplina y al respaldo de su familia y docentes. KATYA GONZÁLEZ

Para su maestro, Jorge Luis Guerrero, el resultado refleja el trabajo conjunto entre la escuela y la familia. Consideró que el respaldo de los padres es fundamental para el desarrollo académico de los estudiantes y que cuando existe coordinación entre maestros, familia y alumnos, las posibilidades de éxito aumentan significativamente. Para José su meta está clara: convertirse en médico cirujano militar.

Desde la primaria, Humberto Castilla Salas, en Saltillo, Jacqueline Margarita Martínez Maldonado no suele ser la alumna que más llama la atención dentro del salón de clases. Su maestra, Alma Verónica Flores Torres, la describe como una estudiante tranquila, aunque detrás de esa discreción hay una niña que disfruta los retos académicos. Ese gusto por ponerse a prueba la llevó a convertirse en una de las ganadoras estatales de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026.

A Jacqueline le gustan especialmente las ciencias y la astronomía. Aunque todavía cursará la secundaria, dice que quiere en un futuro estudiar Derecho o dedicarse a la biología marina.Durante la ceremonia, el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, destacó que las y los estudiantes reconocidos representan un ejemplo para miles de niñas y niños en Coahuila, al señalar que sus resultados reflejan el esfuerzo conjunto entre alumnos, docentes y familias. Subrayó que este tipo de logros no solo tiene un impacto individual, sino que también funciona como un referente para las comunidades educativas del estado, al mostrar que la constancia y la disciplina pueden abrir oportunidades académicas de largo plazo.

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas coincidió en que los galardonados son una muestra del talento que existe en todas las regiones de Coahuila, desde zonas urbanas hasta comunidades rurales. En su mensaje, reconoció el papel de las maestras y los maestros en la formación de estos estudiantes, al considerar que los resultados obtenidos son producto de un trabajo compartido dentro del sistema educativo. Añadió que este tipo de reconocimientos permite visibilizar a niñas y niños que destacan a nivel estatal y que, dijo, representan el presente y el futuro del estado.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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