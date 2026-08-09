Estudiantes de la UAdeC buscan apoyo para representar a Coahuila y México en competencias de robótica

Dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) buscan reunir recursos en Saltillo para representar al estado y al país en dos competencias de robótica que se realizarán en septiembre, luego de obtener el primer lugar en la etapa regional de la World Robot Olympiad (WRO). Abigail Malacara y Alejandro Bastida, alumnos de la Facultad de Sistemas de la carrera de Robótica y Sistemas Inteligentes, lograron su pase a la etapa nacional de la competencia, que se llevará a cabo en Cancún, Quintana Roo. Además, obtuvieron una invitación para participar en el Open Championship de América, una competencia continental que tendrá como sede California, Estados Unidos.

Alejandro Bastida explicó que la convocatoria de la WRO se abre cada año para participantes de distintos estados del país, quienes compiten en etapas regionales para obtener un lugar en la fase nacional. “Obtuvimos el primer lugar en esa regional y con eso obtuvimos el pase para la participación en la etapa nacional. Como estuvimos dentro del top 10 de mejores puntajes a nivel nacional, nos dieron la oportunidad de asistir al Open Championship de América”, explicó. La competencia consiste en diseñar y programar un robot autónomo capaz de resolver diferentes retos dentro de una pista. Los equipos deben completar la mayor cantidad de tareas en el menor tiempo posible para acumular puntos. Ambos comenzaron a trabajar juntos desde la preparatoria, donde formaron parte de un club de robótica. El año pasado participaron en competencias en Cambridge y Panamá, donde obtuvieron el noveno lugar. BUSCAN REUNIR 143 MIL PESOS Para participar en las competencias de septiembre, los jóvenes requieren alrededor de 150 mil pesos entre ambos eventos. Para la etapa nacional en Cancún estiman un gasto cercano a 50 mil pesos, mientras que para la competencia internacional en California calculan un presupuesto aproximado de 100 mil pesos, que incluye vuelos, hospedaje, viáticos, traslados y cuotas de participación. Hasta el momento han reunido cerca de 7 mil pesos mediante actividades como boteos en la Alameda de Zaragoza, Galerías y Parque Centro, además de rifas y colectas con personas cercanas, por lo que todavía requieren aproximadamente 143 mil pesos para alcanzar la meta.

Los estudiantes señalaron que buscan contar con la mayor parte del recurso para la etapa nacional a mediados de agosto, mientras que para la competencia en California esperan alcanzar al menos el 90 por ciento del presupuesto antes de viajar a finales de septiembre. RECIBEN APOYO, PERO AÚN FALTAN RECURSOS Además del apoyo de la comunidad, los jóvenes han recibido respaldo de la UAdeC y de la Facultad de Sistemas, así como de un patrocinador del sector de robótica que les proporciona materiales a cambio de desarrollar proyectos y aplicar sus conocimientos. Abigail y Alejandro indicaron que continúan buscando apoyo de instituciones y de los saltillenses para completar los gastos de traslado y participación. También invitaron a otros jóvenes interesados en la tecnología a integrarse a este tipo de competencias. “Hay mucho talento, hay muchas escuelas y muchos jóvenes que tienen el potencial de llegar muy lejos, pero muchas veces hace falta justamente el recurso y el apoyo”, señaló Alejandro.

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