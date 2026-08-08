Beca Rita Cetina incentivaría aumento de matrícula en preescolar: Sedu

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    Beca Rita Cetina incentivaría aumento de matrícula en preescolar: Sedu
    Durante el ciclo escolar 2025-2026, casi 40 mil menores quedaron fuera de los registros de primero y segundo grado de preescolar, de acuerdo con las proyecciones oficiale ARCHIVO

Más de 35 mil menores en edad de cursar preescolar no asistieron durante el ciclo escolar 2025-2026

Ante la disminución de la matrícula en preescolar registrada en Coahuila y en el resto del país, la Secretaría de Educación del Estado (Sedu) consideró que la futura incorporación de este nivel educativo a la beca federal Rita Cetina podría convertirse en un incentivo para que más niñas y niños sean inscritos en las escuelas públicas.

Según datos de la dependencia, anteriormente retomados por VANGUARDIA durante el ciclo escolar 2025-2026, alrededor de 32 mil 483 menores que, de acuerdo con las proyecciones del Registro Civil, tenían edad para cursar el primer grado de preescolar no fueron inscritos.

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A esta cifra se suman otros 7 mil 179 niños que no ingresaron al segundo grado, por lo que más de 35 mil menores en edad de cursar preescolar no asistieron a este nivel educativo durante el ciclo escolar que acaba de concluir.

Frente a este panorama, la Secretaría de Educación del Estado señaló que “el eventual otorgamiento de la beca Rita Cetina a los alumnos inscritos en preescolar público será un incentivo para el incremento de la matrícula”.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, la incorporación de los alumnos de preescolar al programa será gradual. En 2025, la beca comenzó a entregarse a estudiantes de secundaria; durante las primeras etapas de 2026 se amplió a primaria, mientras que la integración de los alumnos de preescolar está prevista para iniciar de manera progresiva hacia finales de 2026 o durante 2027.

La beca Rita Cetina forma parte de la estrategia del Gobierno de México para apoyar la permanencia de los estudiantes en la educación básica mediante apoyos económicos dirigidos a las familias.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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