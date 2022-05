Estudiantes libran examen de admisión de la UAdeC con computadoras y móviles prestados

Saltillo, Coahuila.- Para algunos estudiantes, presentar su examen de admisión para ingresar a la Universidad Autónoma de Coahuila no fue fácil, no porque no hubieran estudiado, sino porque debían usar computadoras y teléfonos móviles prestados.

Este viernes decenas de estudiantes encendieron sus cámaras, micrófonos e iniciaron sus exámenes vía remota, la mayoría, desde sus hogares, como aspirantes de Bachillerato, Licenciatura o Posgrado.

Sin embargo, algunos estudiantes debieron solicitar prestado un móvil extra o una computadora que les permitiera llevar a cabo el examen, pues entre las especificaciones les exigió colocar un móvil como espejo para que los mentores se aseguraran de que no estaba recibiendo ayuda durante la prueba, de acuerdo a varios estudiantes.