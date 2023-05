EU sólo devolvería 468 mdp de Javier Villarreal... ¿como pago directo a deuda de Coahuila?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos planea regresar a México sólo 26 millones de dólares -equivalente a alrededor de 458 millones de pesos- que le fueron incautados al ex tesorero de Coahuila, Javier Villarreal, cifra por debajo de la anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que rondaba los 5 mil millones de pesos.

De acuerdo con una investigación de Texas Observer, entre 2012 y 2018, autoridades de Houston, San Antonio, Corpus Christi y el Valle del Río Grande investigaron a fondo a funcionarios y empresarios de cuatro estados mexicanos por robo de fondos públicos que luego fueron lavados en Texas.

En 2017, México pidió al entonces procurador general Jeff Sessions la devolución de 2.28 millones de dólares que el gobierno de los Estados Unidos había incautado de una cuenta bancaria de Javier Villarreal, acusado en México de falsificar registros gubernamentales para sacar casi 250 millones de dólares en préstamos a nombre del estado y en Estados Unidos lo acusaron de lavar decenas de millones de dólares en bienes raíces y cuentas bancarias.

En abril pasado, el Departamento de Justicia dijo que devolverá 26 millones de dólares, equivalentes a 458 millones 377 mil 400 pesos con el tipo de cambio actual, del dinero total que se ha recuperado.

Ante la polémica sobre el manejo que se le dará a los recursos que se regresará a México, en el caso de Coahuila, Estados Unidos tiene una solución: usar los 26 millones de dólares para pagar parte de la deuda de Coahuila, aunque todavía no se llega a un acuerdo para ello.

A nivel estatal, “los sistemas de rendición de cuentas son muy débiles y los gobernadores son muy corruptos”, dijo Raúl Benítez Manaut, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en las relaciones entre Estados Unidos y México. Hay más supervisión a nivel federal, pero “el gobierno de López Obrador no se toma en serio el combate a la corrupción”, agregó.

También quedan dudas sobre cuánto dinero Estados Unidos ha recuperado. Los registros judiciales y los resultados de la subasta pública muestran que Villarreal entregó 34 millones de dólares en bienes raíces y cuentas bancarias al gobierno federal de Estados Unidos y casi 6 millones de dólares más al condado de Bexar.

Jueces federales de San Antonio sellaron partes de acuerdos con un empresario de Coahuila y la suegra de un exgobernador, lo que hace imposible saber quién recibió el dinero.

Villarreal, quien se declaró culpable de delitos financieros en 2014 en San Antonio, Texas, aún no ha sido sentenciado y recientemente testificó en Nueva York en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de México.

Mientras en México no se han presentado cargos contra otros ex funcionarios de Coahuila, fiscales tampoco han acusado a contratistas que Villarreal testificó que estaban involucrados en una red de corrupción para inflar y falsificar contratos.

Los préstamos fraudulentos, foco de la investigación de México, fueron parte de una conspiración mucho mayor para defraudar al estado y controlar el proceso político en Coahuila, dijo Villarreal ante un juez federal de Corpus Christi en 2021.

Sobre el tema, oficiales del Departamento de Justicia se negaron a declarar, pero en un comunicado la agencia se pronunció.

“DOJ (Departamento de Justicia por sus siglas en inglés) proporciona remisión a víctimas calificadas de activos recuperados en el caso neto de gastos. A veces, sólo una parte de la pérdida se recupera en el decomiso en un caso. Por ejemplo, a veces un demandado gasta los fondos en artículos que no se pueden recuperar, como gastos de manutención o entretenimiento, otras veces el demandado gasta el dinero en activos que no se han mantenido y, por lo tanto, el valor es menor que el precio de compra original”.

Esta historia es parte de Reporting the Border, un proyecto del Centro Internacional para Periodistas en asociación con el Border Center for Journalists and Bloggers.

Traducido al español por Jorge Luis Sierra, presidente del Border Center for Journalists and Bloggers.